Rusia libera a 215 prisioneros ucranianos de la batalla de Mariúpol

Rusia liberó a 215 ucranianos que tomó prisioneros después de una cruenta batalla por el control de la ciudad portuaria de Mariúpol a principios de este año. Entre los prisioneros ucranianos había líderes militares importantes, dijo el miércoles un alto funcionario en Kiev.

Los prisioneros ucranianos liberados incluyen al comandante y al subcomandante del batallón de Azov que participaron en gran parte de la lucha por el puerto de Mariúpol, dijo Andriy Yermak, jefe del despacho del mandatario Volódimir Zelenski.

La decisión fue sorpresiva, ya que separatistas respaldados por Rusia dijeron el mes pasado que habría un juicio contra los oficiales de Azov, a quienes Moscú describe como nazis. Ucrania niega las acusaciones rusas.

Yermak dijo que, a cambio, Kiev había liberado a 55 prisioneros rusos, así como a Viktor Medvedchuk, el líder de un partido prorruso proscrito que enfrenta cargos de traición.

La emisora pública Suspline dijo que el canje había ocurrido cerca de la ciudad de Chernihiv, en el norte de Ucrania.

Horas antes, Arabia Saudita dijo que Rusia había liberado a 10 prisioneros de guerra extranjeros capturados en Ucrania luego de la mediación del príncipe heredero, Mohammed bin Salman.

El mes pasado, el jefe de la administración separatista respaldada por Rusia en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, dijo que a fines del verano boreal se llevaría a cabo un juicio contra los oficiales capturados de Azov.

La unidad Azov, formada en 2014 como una milicia para luchar contra los separatistas respaldados por Rusia, niega ser fascista y Ucrania dice que ha sido reformada a partir de sus orígenes nacionalistas radicales.

Liberan a militares ucranianos prominentes

En un comunicado, Yermak dijo que entre los prisioneros ucranianos liberados se encontraban el comandante de Azov, el teniente coronel Denys Prokopenko, y su lugarteniente, Svyatoslav Palamar.

También fue puesto en libertad Serhiy Volynsky, comandante de la 36 Brigada de Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Los tres hombres ayudaron a liderar una obstinada resistencia de semanas desde los búnkeres y túneles debajo de la gigantesca fábrica de acero de Mariúpol, antes de verse forzados a rendirse en mayo junto a cientos de combatientes de Azov ante las fuerzas respaldadas por Rusia.