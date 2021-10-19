VIDEO: Avión se estrella en Texas y sobreviven todos los pasajeros

Un avión se estrelló y se incendió este martes en un campo cercano al Aeropuerto Ejecutivo de Houston, en el condado de Waller, Texas; los 21 pasajeros que viajaban a bordo de la aeronave sobrevivieron.

De acuerdo con autoridades de Texas, solo se roportó una persona lesionada que tuvo que ser trasladada a un hospital tras dañarse la espalda, el resto de los pasajeros lograron salir con vida y sin heridas de riesgo.

Según los primeros informes, el accidente ocurrió cuando el avión MD-80, despegó alrededor de las 10:00 am, hora local, con destino a Boston; aparentemente no logró alcanzar altitud al final de la pista y en su lugar cruzó la carretera, provocando que se estrellara en un campo, para posteriormente incendiarse.

Todos los pasajeros sobrevivieron al accidente del avión en Texas

El juez del condado de Waller, Trey Duhon, informó a través de Facebook que todos los pasajeros y la tripulación del avión fueron retirados de manera segura, con vida y sin lesiones fuertes.

“Los primeros informes indican que los 19 pasajeros y la tripulación salieron de la aeronave con seguridad y hay un informe de un pasajero lesionado con dolor de espalda.En este momento, numerosos primeros auxilios están en el lugar y el avión está en llamas y quemando el combustible del avión. Ese es el alcance de la información que tenemos en este momento”, se lee en la publicación.

🇺🇸#EEUU 🚨#ÚLTIMAHORA | Un avión se estrella y se incendia en el condado de Waller, en Texas.



Según FOX 26 citando fuentes oficiales, varias personas estaban a bordo de la aeronave. pic.twitter.com/fyfuY4XO9I — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) October 19, 2021

Mientras tanto, investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación llegaron al lugar del accidente, para investigar qué fue lo que sucedió con el avión y deslindar responsabilidades.

Asimismo, a la zona del accidente en Texas, arribaron personal de rescate y bomberos para atender el siniestro y a los heridos.

En videos que circulaorn en redes sociales se aprecia al avión completamente destruido, con el fuselaje partido a la mitad y mucho humo elevándose en el aire, mientras los bomberos trabajaban para apagar las llamas. Solo la cola del avión quedó intacta.