Dos aviones chocaron en el aire durante una exhibición aérea en Dallas, Texas, con motivo de la conmemoración de la Segunda Guerra Mundial, realizada en el aeropuerto del estado, informaron funcionarios federales de Estados Unidos.

El momento del accidente aéreo quedó grabado en un video compartido por uno de los asistentes que se encontraba en el lugar disfrutando de la exhibición aérea en Dallas.

En las imágenes se pudo ver a una de las aeronaves en el aire, de pronto una más pequeña se impactó contra ella, provocando que las dos se desplomaran envueltas en llamas.

La Administración Federal de Aviación (FAA) detalló mediante un comunicado que los aviones involucrados en el choque aéreo fueron un bombardeo Boeing B-17 Flying Fortress y un caza Bell P-63 Kingcobra.

“Los equipos de emergencia estaban respondiendo al accidente, dijeron funcionarios del aeropuerto en Twitter. El espectáculo se describe como el principal espectáculo aéreo de la Segunda Guerra Mundial de la nación”.

La Administración Federal de Aviación (FAA) dijo que no estaba claro cuántas personas estaban a bordo de los dos aviones que chocaron.

Hank Coates, presidente y director ejecutivo de la Fuerza Aérea Conmemorativa (CAF), un grupo dedicado a la preservación de los aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial, dijo en una conferencia de prensa que el B-17 normalmente tiene una tripulación de cuatro a cinco personas.

El P-63 está tripulado por un solo piloto, agregó Coates, pero no dijo cuántas personas estaban a bordo del avión en el momento del accidente, su nombre o su condición.

"Teníamos dos aviones volando. Uno es un B-17, uno es un P-63. El B-17 normalmente tiene una tripulación de 4 a 5, pero eso era lo que había en el avión. Y el El P 63 es un avión de combate de un solo piloto. Hubo un incidente. Está siendo investigado por la FAA en este momento", indicó Coates.

🚨 #ÚLTIMOMOMENTO | Reportan colisión de un B-17 durante una exhibición aérea en el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas, en Dallas, Texas. https://t.co/EWyDuGU1QP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 12, 2022

Autoridades investigan choque de aviones en Dallas

Tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) iniciaron las investigaciones, y esta última tomó la iniciativa y proporcionó actualizaciones, dijeron las autoridades de Dallas.