VIDEOS: Desplome de avioneta deja al menos 2 muertos en California

Durante la tarde de este lunes, una avioneta se desplomó sobre un vecindario al sur de California, en Estados Unidos, la cual dejó un saldo preliminar de dos muertos, así como dos heridos. Además, tres casas resultaron afectadas, de acuerdo con una agencia internacional.

Según los primero reportes, el accidente de la avioneta ocurrió en Santee, California, a un par de calles de una escuela secundaria, pero los encargados informaron en las redes sociales que todos los alumnos están a salvo.

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Además, la avioneta dejó prácticamente destruidas dos viviendas, sin embargo, una más quedó con varios daños. Algunas imágenes que circulan en las redes sociales muestran las afectaciones que sufrieron las casas, así como un fuerte incendio visible a varios metros de distancia.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨: AVIONETA SE ESTRELLA CERCA DE UNA ESCUELA AL SUR DE #CALIFORNIA, EE.UU. Las llamas consumieron varias edificaciones. VIDEO 👇 pic.twitter.com/NBeNV0091Q — Impacto Mundo (@ImpactoMundo_) October 11, 2021

Los medios reportaron que las dos personas que resultaron heridas tuvieron que ser hospitalizadas tras la precipitación de la avioneta. Mientras que una de las víctimas mortales sería el conductor de un vehículo contra el que se impactó la aeronave.

Al respecto, el jefe de Bomberos de Santee, John Garlow, dijo a un medio que la avioneta estrellada es bimotor. También especificó que los lesionados son dos personas que estaban en el interior de una de las casas afectadas.

Reports of a plane crashing into a home in Santee. pic.twitter.com/28ijnwXDim — Sky Ranch (@SanteeSkyRanch) October 11, 2021

Accidente de avioneta en California es similar a uno de 1978

El accidente de la avioneta ocurrió a menos de 25 kilómetros del sitio donde ocurrió una tragedia similar en 1978, en el estado de California.

Plane crash in Santee a few minutes ago. Heard the plane and what felt like an earthquake. Heard a steady stream of sirens @nbcsandiego @CBS8 @10News pic.twitter.com/yAK2wQnYDm — Ryan Graves (@rgraves22) October 11, 2021

En ese entonces se registró una colisión entre un Boeing 727 y una avioneta Cessna 172 sobre North Park, San Diego, que dejó más de 140 muertos y es considerado como el accidente aéreo más mortal de California.

Algunas imágenes que circulan en Twitter sobre el accidente de este 11 de octubre muestran que en la zona donde cayó la avioneta se registró un fuerte incendio y una explosión que alarmó a los vecinos que acudieron al lugar del incidente.

A small plane has crashed, possibly hitting a delivery truck, near the campus of Santana High School in the Santee area.



The crash has sparked a fire that has heavily damaged two homes.



No confirmation of any injuries at this time.



More info: https://t.co/tWfjT5geUA pic.twitter.com/34I8cDQ5cY — KUSI News (@KUSINews) October 11, 2021