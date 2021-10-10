VIDEO: Caída de avión deja al menos 15 muertos en Rusia

La caída de un avión dejó un saldo de al menos 15 muertos en Rusia durante este domingo. Las víctimas eran paracaidistas, quienes viajaban en una aeronave ligera, informó el Ministerio de Emergencias de aquel país.

De acuerdo con los reportes, en el avión viajaban 21 paracaidistas y dos tripulantes cuando cayó sobre la localidad de Menzelinsk, al este de la República de Tatarstán, en Rusia.

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La Dirección Regional del Ministerio de Emergencias ruso declaró que durante la mañana de este 10 de octubre recibieron el reporte sobre la caída de un avión ligero cerca de la ciudad de Menzelinsk, por lo que acudieron unidades de bomberos y rescatistas.

El equipo de rescate logró contener las llamas y extraer a siete sobrevivientes del avión, según el servicio de prensa del Ministerio de Emergencias local. Las siete personas fueron hospitalizadas y una de ellos se encuentra "en estado grave", señaló la agencia RIA Novosti, que cita a una fuente del ministerio de Salud local.

🇷🇺|ÚLTIMA HORA: Un avión L-410 con más de 20 personas a bordo se estrelló en Tatarstán, Rusia, dejando al menos 16 muertos. pic.twitter.com/mP0l1n4PI9 — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) October 10, 2021

¿Por qué ocurrió la caída del avión en Rusia?

De acuerdo con una agencia española, las autoridades apuntaron a un fallo técnico como la causa más probable de la caída del avión en Rusia.

El avión, que pertenecía a un club aéreo local, se estrelló a poco más de un kilómetro del aeródromo donde despegó, informó un representante de los servicios de emergencias a una agencia rusa.

Medios internacionales reportaron que el L-410 es un avión bimotor de fabricación checa que puede transportar hasta 19 pasajeros o 1.8 toneladas de carga a distancias de hasta mil 500 kilómetros.

En imágenes que circulan en las redes sociales se observa cuando los servicios de emergencia estaban alrededor del avión, en una zona rodeada por hierba, así como por madera.