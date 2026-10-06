Se desploma avioneta de gobernador de Nayarit; investigan presunto atentado

La Fiscalía de Nayarit investiga si el desplome de una avioneta en Ixtlán del Río pudo estar relacionado con un presunto segundo intento de ataque contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. La aeronave, una Cessna Citation que despegó de Tepic rumbo a Aguascalientes, era utilizada habitualmente por el mandatario, aunque él no viajaba a bordo; en el accidente murieron el piloto Óscar Quezada y el copiloto Ángel Ricardo Granados. Las autoridades señalan como una de las líneas de investigación la posible participación de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de identificar a un presunto integrante conocido como “Talibán II”. El caso ocurre casi un mes después de que, según las autoridades, se frustrara un supuesto plan para emboscar a Navarro en Bahía de Banderas.