Baja California se prepara para recibir el 2026 con la alegría de los turistas

Miles de familias buscan que su celebración de Año Nuevo sea inolvidable, para aquellos que quieren vivir experiencias únicas, Baja California está listo para recibir a los turistas y darle juntos la bienvenida al 2026.

El estado es reconocido por su amplia oferta gastronómica y las diferentes opciones de entretenimiento que ofrecen sus municipios, como Rosarito, Ensenada y San Quintín.

“Hay una gran oportunidad cultural para que vengan y disfruten, ya sea música o baile, todo, hasta exhibiciones, hay mucho que hacer aquí”, aseguró Brandon Vargas, un habitante de Baja California.

¿Qué hacer en Ensenada?

Para todos los interesados en recibir el 2026 en un sitio famoso por su comida y sus vinos, la mejor opción sin duda alguna es Ensenada. En este municipio, saben que la gastronomía atrae visitantes, por eso le ponen la mejor sazón a los pescados y mariscos.

Además, hay vinícolas donde los turistas pueden conocer más sobre la elaboración de vino y degustar una copa. Para aquellos que buscan explorar la vida nocturna, también hay bares y cantinas históricas.

¿Qué tal recibir el Año Nuevo cerca del mar? Es un plan que a todos les gustaría, y lo mejor es que en Baja California es temporada de avistamientos de ballenas, por lo que será un grato recuerdo para todo 2026.

¿Buscas playa para recibir al 2026?

Un clima cálido, playas acogedoras y comida deliciosa, es solo un poco de lo que ofrece Rosarito, otro de los municipios de Baja California que tiene todo listo para recibir a los turistas, nacionales y extranjeros.

Sus playas reciben miles de surfistas anualmente, pero es esta época del año, llegan familias enteras que quieren hacer el conteo regresivo para recibir el Año Nuevo, rodeados de olas y buen ambiente.

Una parada obligada para los visitantes es la villa langostera de Puerto Nuevo, donde sirven miles de langostas al año, por eso, es un símbolo gastronómico de la entidad.

¡Baja California espera a los turistas con la alegría que caracteriza a sus ciudadanos, para que juntos brinden por un increíble 2026!