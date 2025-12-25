“Un segundo San Valentín”: En Asia van de la pizza al wagyu para celebrar la Navidad

México y Asia están muy lejos uno del otro, y es precisamente esta distancia y el origen de sus tradiciones, lo que marca las diferencias en festejos como la Navidad . ¿Quieres saber si en países como Corea del Sur también comen romeritos y brindan con ponche? Te cuento.

La Navidad es una de las festividades más importantes para la Iglesia católica, porque recuerda el nacimiento de Jesús, luego del peregrinaje que hicieron María y José, para buscar una posada donde el Hijo de Dios pudiera ser recibido.

Pero en Asia, “con la influencia de occidente y la cultura popular de Estados Unidos hubo una globalización y transformación de esa fiesta religiosa”, explicó Huan Lin, dueño del restaurante Kuili.

Al llegar a Corea del Sur, Japón y China, los festejos navideños tuvieron un impacto diferente, porque no los caracteriza una raíz religiosa profunda, sino algo que está más apegado a lo comercial.

Mientras en México la Navidad está ligada a la familia, en países como Corea del Sur , las celebraciones ocurren entre amigos y con las parejas, que buscan en los restaurantes y otros establecimientos, un concepto de fiesta.

En aquella parte del mundo, se convirtió en un segundo San Valentín, porque la comida y las decoraciones se enfocaron en el consumo estético, algo que en redes sociales conocemos como “aesthetic”, buscando que el estilo sea atractivo visualmente.

El espíritu navideño se lleva a la comida|FIA

La gastronomía navideña: ¿Cuáles son las diferencias entre México y Asia?

Cada año, las familias mexicanas se organizan para llevar a la mesa los platillos clásicos de la Navidad: romeritos, pavo, bacalao, pierna o lomo de cerdo, ensalada de manzana y ponche.

En países asiáticos, es más popular el consumo de recetas occidentales, como pizza y pollo frito, porque es un día festivo más, “pero no una tradición religiosa ni cultural”, declaró Huan Lin, en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Se va enfocando a amigos y parejas, en que todos los platos sean lo más estéticos y lo más bonitos posibles, y no marca tanto qué plato se tiene y no.

No faltan sabores clásicos como la salsa agridulce|FIA

Hay otras recetas que sí tienen origen asiático y forman parte del festín navideño , como el Shabushabu. Esta sopa se pone a hervir y se incorpora tofu, alga, carne y camarones, se cuecen y están listos para comer.

No podemos olvidar el Tteokbokki, que es un plato muy típico preparado con pasta de arroz; o el wagyu, un corte de carne que domina en la barbacoa coreana, porque es todo un arte asar cada pieza en una parrilla de gas o carbón, para luego acompañarla de la compañía de los amigos.

Un platillo que no se ve en la Navidad mexicana|FIA

Santa Claus, protagonista indiscutible en Asia

Sibo Chen, un ciudadano de origen chino, lleva algunos viviendo en México y para él, un elemento clave que marca la diferencia en Navidad, es la decoración.

“En China no comprábamos árbol de Navidad para adornar en casa, aquí en casa todos los años nos toca adornar, poner las luces, poner las bolitas”, detalló.

Por su parte, Huan Lin compartió que en Asia, la mayoría de las personas, cuando piensan en Navidad, relacionan a Santa Claus. “Hay esa cultura de que hay que comportarse bien para que Santa te toque la puerta”, agregó.

Aunque hay diferencias marcadas en cuanto a comida y decoraciones, existe un elemento que compartimos México y Asia, es el amor que rodea a las fiestas decembrinas, ya sea que las pasemos al lado de nuestros padres, los amigos o la pareja. Lo importante es dejarnos envolver por el mensaje de paz y esperanza que caracteriza a esta época del año.

