Balacera en carrera de caballos deja 5 muertos en el Marqués en Querétaro

Durante la tarde de este domingo 22 de octubre 2023, se registró una balacera luego de una presunta riña desatada por apuestas durante una carrera de caballos en la comunidad de Santa María Begoña.

Mediante un informe de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués. Número Único de Emergencias 9-1-1, se reportó que al menos 5 murieron y que otras 5 resultaron heridas por impactos de arma de fuego, durante la presunta riña ocurrida en la comunidad de Santa María Begoña, El Marqués en el estado de Querétaro.

Reporte al 911 de riña derivada de apuestas en carreras de caballos en la comunidad de Santa María Begoña.



Al llegar elementos de la corporación identifican cuerpos de cinco personas sin vida al parecer por proyectil de arma de fuego y cinco más trasladados al hospital. (1/2) — SSPyTM El Marqués (@SSPyTMElMarques) October 22, 2023

Cinco heridos y cinco lesionados tras balacera en riña por apuestas en carrera de caballos

Las autoridades reportaron que actualmente trabajan en recabar los datos de responsables, además de la causa de los hechos. Mientras que se mantienen en búsqueda de los participantes. Al menos cinco personas murieron tras ser baleadas mientras se efectuaba una carrera de caballos en la comunidad de Santa María Begoña en el municipio de El Marqués en el estado de Querétaro.

Una presunta riña se registró en El Carril El Alacrán, lugar en donde se realizaba la carrera de caballos además de apuestas. Entre las personas lesionadas se encuentra una mujer, quien se encuentra en calidad de detenida. Elementos especializados trabajaron en la identificación de los cuerpos de las 5 víctimas mortales que fueron impactadas por proyectiles de arma de fuego. Informes preliminares señalan que una camioneta fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.