Balacera sacude el Distribuidor Vial Humaya en Culiacán

Reportan una balacera en el Distribuidor Vial Humaya en Culiacán, Sinaloa; medios locales reportan al menos una mujer muerta.

Tiroteo en Culiacán, Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que, este sábado 12 de septiembre se registró un hecho de inseguridad sobre el distribuidor vial en el sector Humaya, al norte de Culiacán, los carriles están cerrados por los trabajos que realizan las autoridades preventivas y de investigación.

Ante lo ocurrido, los carriles permanecen cerrados debido a los trabajos que realizan las autoridades preventivas y de investigación en la zona.

La dependencia señaló que estas labores podrían generar congestionamiento vehicular en el distribuidor vial Humaya y sus alrededores, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones.

https://twitter.com/sspsinaloa1/status/2098919943781613917

El Grupo Interinstitucional se desplegó en el lugar para dar con los probables responsables de los hechos. Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa recomendó a las y los conductores utilizar vías alternas, manejar con precaución y respetar las indicaciones de las autoridades.