Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

Acribillan a conductor en Lomas de Polanco, Guadalajara; su pareja sobrevive de milagro

Fue un despertar caótico en la ZMG. Mientras en Guadalajara una mujer veía morir a su pareja tras una lluvia de balas en Lomas de Polanco, en Zapopan hubo un incendio que devoró un negocio entero.

Balacera en Guadalajara: Acribillan a conductor y su pareja en Lomas de Polanco
Balacera en Guadalajara: Acribillan a conductor y su pareja en Lomas de Polanco
Notas,
Estados

Escrito por:  Carlos Alberto Pérez

Con información de: Anthony Ríos / Azteca Guadalajara

La violencia y el fuego marcaron las primeras horas de este jueves 15 de enero en la Zona Metropolitana de Guadalajara ( ZMG De Noche ). Entre un ataque directo que cobró una vida frente a un testigo y un siniestro que movilizó a los cuerpos de emergencia, la ciudad amaneció bajo tensión.

Lomas de Polanco: 5 disparos acabaron con su vida

El terror se desató en los cruces de Pedro García y Apolonio Avilés, en la colonia Lomas de Polanco. Un hombre que circulaba a bordo de un vehículo color blanco fue interceptado y atacado a balazos.

Según los reportes preliminares, la unidad recibió al menos cinco impactos de bala. El conductor murió al instante en el asiento del piloto.

El drama fue mayor porque su pareja viajaba en el asiento del copiloto. Ella presenció la ejecución, pero resultó ilesa físicamente, aunque con una fuerte crisis nerviosa. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la Fiscalía ya trabajan en la escena para dar con los responsables de este ataque directo.

Zapopan: Supermercado en llamas

Casi de manera simultánea, las sirenas despertaron a los vecinos de la colonia Camino Real, en Zapopan. Un voraz incendio comenzó a consumir gran parte de un supermercado ubicado en el cruce de Santo Tomás de Aquino y Santa María de Jesús.

Las llamas alcanzaron una altura considerable, amenazando con propagarse a las viviendas cercanas. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan desplegaron un operativo urgente para combatir el fuego desde varios frentes.

Hasta el momento, se reportan cuantiosos daños materiales y se trabaja en la remoción de escombros para descartar riesgos o víctimas atrapadas.

Tags relacionados
ZMG DE NOCHE Jalisco

Notas