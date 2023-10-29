Balacera en restaurante “Barbacoa Santiago” en Querétaro; hay un muerto

Sujetos armados ingresaron al restaurante “Barbacoa Santiago”, ubicado en la comunidad Palmillas, en el kilómetro 150 de la carretera México-Querétaro, a la altura del municipio de San Juan del Río, donde desataron una balacera en la que murió el dueño del lugar.

Algunos testigos relataron que los sujetos llegaron en automóvil al restaurante, ingresaron al local y comenzaron a disparar contra el hombre sin mediar palabra, la víctima cayó al suelo y murió de manera instantánea.

Los atacantes huyeron del lugar a bordo de una camioneta. Posteriormente, los comensales llamaron a los números de emergencia, minutos después llegaron paramédicos, quienes confirmaron la muerte de la víctima.

Asesinan a tiros al dueño del restaurante Barbacoa Santiago, en #Querétaro. Testigos informan que sujetos ingresaron al lugar y dispararon.https://t.co/m9YaCDSZOg pic.twitter.com/yBxnqAlMCl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

Autoridades de Querétaro establecieron un fuerte operativo de seguridad en la zona e informaron mediante un comunicado que están en busca el auto donde escaparon los presuntos responsables.

“Se activan protocolos de búsqueda de un vehículo con características conocidas involucrado en un hecho sucedido al interior de un establecimiento comercial de la zona de Palmillas en el que un masculino perdiera la vida”, se lee en el documento.

¿Por qué mataron al dueño de Barbacoa Santiago en Querétaro?

La víctima de la balacera registrada este 28 de octubre en un restaurante de barbacoa en la carretera México-Querétaro, fue el dueño del lugar, un hombre de la tercera edad.

Cabe destacar que el restaurante "Barbacoa Santiago" es uno de los negocios de comida más visitados al pasar por la autopista por quienes visitan el estado de Querétaro.

Por el momento se desconocen las causas del ataque; sin embargo, versiones extraoficiales indicaron que se trató de alguna represalia de grupos criminales por cobro de derecho de piso.

Un testigo de lo sucedido narró a Fuerza Informativa Azteca que corrió al escuchar los disparos, de los cuales fueron varios como "unos tres o cuatro", aseguró.

