Balacera en mercado de San Cristóbal de las Casas aterroriza a pobladores

El pánico volvió a acechar a los pobladores de San Cristóbal de las Casas, luego de que la noche de este martes 24 de octubre se escucharon detonaciones de armas de fuego por largo tiempo en las inmediaciones del mercado del norte, de este municipio de Chiapas

De acuerdo con los primeros reportes se trató de un enfrentamiento armado entre locatarios, elementos del Ejército, Policía y Guardia Nacional llegaron a la zona para restablecer el orden, no se reportan personas lesionadas ni fallecidos, tampoco detenidos.

¿Qué pasó en la zona Norte de San Cristóbal de las Casas?

En la zona norte de San Cristóbal de las Casas ocurrió otro momento de violencia al suscitarse una balacera la noche del martes. La gente de la zona escapó en busca de refugio, temerosa de ser alcanzada por una bala perdida.

Se presume que el tiroteo ocurrió tras una reunión que se llevó a cabo cerca del mercado del norte y que estaba relacionada con intentos de invadir espacios en la central de abasto.

Después de una acalorada discusión, se desataron disparos, lo que causó pánico entre los pobladores.

Las imágenes del incidente muestran a personas corriendo para evitar ser alcanzadas por las balas. La oscuridad de la noche no impidió que la gente buscara refugio y se resguardara de la lluvia de balas que cayó sobre el área.

Al lugar llegaron elementos de las fuerzas de seguridad interinstitucionales, que incluyen al Ejército, la Guardia Nacional, la policía estatal y municipal.

Algunos vecinos de la zona especulan que los disparos fueron hechos al aire, pero serán las autoridades quienes determinen si hubo heridos o víctimas mortales de este enfrentamiento.

