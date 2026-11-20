Este viernes 20 de noviembre de 2026 se reportaron balaceras en calles del municipio de Guasave, Sinaloa, lo que provocó miedo entre la población. Un helicóptero realizó varios disparos, de acuerdo con videos en redes sociales.

🚨 Un enfrentamiento entre el Ejército y un grupo armado desató balaceras, incendios de vehículos, narcobloqueos y hasta el incendio de una gasolinera.



El pánico por esta noche de narcoterrorismo llegó al estadio donde jugaban los Algodoneros contra los Venados de Mazatlán. La… pic.twitter.com/emtWCr5I9Q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

De manera preliminar, algunos automóviles también habrían sido incendiados y hasta el momento no hay reportes de alguna cifra de personas heridas o muertas.

🚨 Noche violenta en Guasave, Sinaloa



Una agresión contra fuerzas federales desató un fuerte despliegue de seguridad en la zona.



Se reportaron persecuciones y detonaciones de arma de fuego, mientras habitantes vivieron horas de incertidumbre. pic.twitter.com/kPhF7ol5DR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

Se registran balaceras y vehículos incendiados en varios puntos de Guasave, Sinaloa.



La SSP de Sinaloa informó que se lleva a cabo un operativo para restablecer el orden.https://t.co/se1E5WzS8g pic.twitter.com/YrRFeY5hX7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

Atacan a balazos en Guasave a personal federal; piden a la gente no salir

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave.

Ante ello, pidió a la población no salir de sus casas y mantenerse en resguardo evitando la zona, así como tampoco transitar por vialidades.

Mientras que el partido de beisbol en el estadio de los Algodoneros en Guasave, Sinaloa, fue suspendido luego de las detonaciones que se escucharon en las calles.

🚨Así se vivió la noche de narcoterrorismo durante un partido de beisbol en el estadio de los Algodoneros en Guasave, Sinaloa.



Autoridades piden no salir de casa. https://t.co/se1E5WzS8g pic.twitter.com/KQAn3ZCypA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

Las autoridades del Grupo Interinstitucional fueron desplegadas en un operativo para restablecer el orden.

Las autoridades no han confirmado si los disparos fueron en respuesta por algún grupo criminal durante la ejecución de un operativo y si este se realizó para detener a algún delincuente en especial.

La #SSPSinaloa informa que, este viernes 20 de noviembre de 2026, se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades.



Las… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 21, 2026

Capturan en Mocorito a “Chendo” y “Pagador”

La balacera de esta noche se registró un día después de la detención de seis presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), célula delictiva ligada con el Cártel de Guasave, encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”.

Entre los detenidos se encuentran Jesús Miguel “N”, alias “Chendo”, identificado como presunto líder de las FEA.

Junto con él fueron capturados Irvin Eduardo “N”, alias “Pagador”, presunto jefe operativo, y José Antonio “N”, supuesto jefe de célula de las FEA. Los capturaron en inmediaciones de un domicilio ubicado en la sindicatura de Mazate de los López.

También fueron detenidos Manuel “N”, Brayan “N” y Juan de Dios “N”, a quienes les aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, medio kilogramo de cristal, ocho kg de cocaína y 15 radios.

Reportes de seguridad indican que las FEA están relacionadas con la producción y el tráfico de drogas, lavado de dinero y diversos hechos de violencia en Sinaloa y Chiapas.

De acuerdo con trabajos de inteligencia, en mayo de 2025, sus líderes rompieron sus vínculos con la facción “Los Menores” para establecer una alianza con “Chapo Isidro”, y apoyar a “Los Mayos”.