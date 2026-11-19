Fuerzas de seguridad detuvieron a Jesús Miguel “N”, alias “Chendo”, presunto líder de una célula criminal vinculada a “Los Mayos”, junto con Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador”, “El 17″ o “Viejo Menor”.

La captura de estos sujetos, junto con cuatro hombres más en Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa, reveló la existencia del grupo conocido como Fuerzas Especiales Avendaño (FEA).

¿Qué se sabe de las FEA relacionadas con “Los Mayos”?

Las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA) son una célula delictiva asociada al Cártel de Guasave, encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, uno de los criminales más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Reportes de seguridad señalan que las FEA están relacionadas con la producción y el tráfico de drogas, lavado de dinero y diversos hechos de violencia en Sinaloa y Chiapas.

De acuerdo con trabajos de inteligencia, en mayo de 2025 sus líderes rompieron sus vínculos con la facción “Los Menores” para establecer una alianza con “Chapo Isidro”, y apoyar a “Los Mayos” o “La Mayiza”

Como parte de la disputa con otros grupos criminales, extendieron sus operaciones a Mocorito, Guamúchil, Navolato y Angostura en Sinaloa.

Las FEA están vinculadas con laboratorios clandestinos en Chiapas y con el homicidio de 19 personas en La Concordia y con el ataque a una familia en el que murieron dos menores de edad en Culiacán.

Además del homicidio de Adal Peña, “El Tata” y con el asesinato de 20 personas, cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

¿Quiénes son los detenidos ligados a las FEA?

Este 19 de noviembre de 2026 se dio a conocer la captura de seis presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA):

Jesús Miguel “N”, alias “Chendo”, identificado como presunto líder de las FEA Irvin Eduardo “N”, alias “Pagador”, supuesto jefe operativo José Antonio “N”, presunto jefe de célula Manuel “N” Brayan Alexis “N” Juan de Dios “N”

“Chendo” fue detenido en 2025 y quedó libre pagando 10 mil pesos

Jesús Miguel “N”, alias “Chendo”, había sido detenido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 10 de agosto de 2025.

Agentes lo capturaron junto con José Antonio “N”, en Los Mochis, durante una operación en la que se aseguraron cuatro armas largas, un aditamento lanzagranadas, cargadores, cartuchos y dos vehículos.

Fueron vinculados a proceso, pero el 20 de septiembre de ese año obtuvieron su libertad tras una suspensión provisional otorgada por el Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Los Mochis.

“Chendo” debía pagar 10 mil pesos y presentar un comprobante de domicilio y un número telefónico ante el Centro de Justicia Penal Federal, al considerar acreditado su arraigo domiciliario.

En una operación encabezada por @SEMAR_mx en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico —por conducto de FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fue detenido Irvin Eduardo N, alias «El Pagador», «El 17» o «Viejo Menor»,… pic.twitter.com/OxQPNw5Vv2 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 19, 2026

Así fue la captura de “El Pagador” en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR) y SSPC llevaron a cabo recorridos de seguridad y vigilancia para detener a estos seis hombres.

Fueron capturados en inmediaciones de un domicilio ubicado en la sindicatura de Mazate de los López, y les aseguraron aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, medio kilogramo de cristal, ocho kg de cocaína y 15 radios.