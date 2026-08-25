Balean la casa de María Elisa Hernández, alcaldesa interina de Paraíso, Tabasco; tomó el puesto tras salida de Alfonso Baca

La madrugada de este martes 25 de agosto se reportó un ataque armado contra la casa de la alcaldesa interina de Paraíso, Tabasco, María Elisa Hernández.

Esto sucede después de que el alcalde Alfonso Baca Sevilla pidiera licencia por una investigación que mantiene activa la Fiscalía General de la República.

Atacan casa de alcaldesa María Elisa

Según algunos medios locales, la agresión armada fue en las primeras horas de este martes, cuando sujetos armados no identificados llegaron hasta el hogar de la ahora presidenta municipal.

Los sospechosos empezaron a disparar directamente contra la fachada del domicilio y después se dieron a la fuga.

Balean la casa de la alcaldesa interina de #Paraiso



Dos hombres que viajaban en moto dispararon en la madrugada contra la vivienda de María Luisa Hernández; la policía encontró al menos tres casquillos percutidos.

La edil entró en funciones hace 48 horas en lugar de Alfonso… pic.twitter.com/kS62FHWc2U — Audelino Macario (@audelinomacario) August 25, 2026

¿La alcaldesa resultó lesionada?

A pesar del susto provocado por los disparos de arma de fuego, se confirmó que María Elisa Hernández Flores y sus familiares resultaron completamente ilesos dentro de la casa.

Después de la alerta por la balacera, elementos de Seguridad Pública de Paraíso se desplegaron en un operativo en calles cercanas para intentar dar con los responsables.

¿Quién es María Elisa Hernández Flores?

María Elisa Hernández Flores es una joven maestra de 26 años y militante del partido Movimiento Ciudadano.

Recientemente asumió la alcaldía de Paraíso de forma interina después de ser designada dentro de las sesiones del Ayuntamiento.

Alcalde con licencia, Alfonso Baca, enfrenta investigación de la FGR

La llegada de María Elisa Hernández Flores a la presidencia municipal fue tras la salida del anterior alcalde, Alfonso Baca, quien dejó el cargo por una investigación que enfrenta actualmente.

La Fiscalía General de la República, FGR, mantiene abierta una investigación en su contra por su presunta participación en seis delitos graves dentro de su gestión.

Delitos por los que investigan a Alfonso Baca

Entre los delitos por los que señalan a Alfonso Baca las autoridades federales destacan el uso ilícito de atribuciones, tortura, portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

También, la fiscalía lo investiga por posesión ilícita de hidrocarburos, delito relacionado con el huachicol, y posesión de narcóticos.

Respecto al ataque, no se han brindado más detalles de cuál sería el móvil y quiénes serían los responsables.