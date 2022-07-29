VIDEO: Ballena casi se come a dos mujeres que estaban en un kayak

En redes sociales se volvió viral un video en el que se ve a una ballena jorobada que aparentemente se comió a dos mujeres que estaban en un kayak en Avila Beach, en California.

El video fue grabado en 2020 pero recientemente tomó importancia en redes sociales, sin embargo, cabe aclarar que las mujeres, identificadas como Julie McSorley y Liz Cottriel, lograron sobrevivir al incidente debido a que la ballena solo las derribó y todo quedó en un susto.

El video fue grabado por personas que se encontraban cerca y por la cámara de una de las chicas que estaba en el kayak, cuando la ballena jorobada emergió del mar para comer, ya que las mujeres se encontraban en una zona donde los cetáceos suben a la superficie para alimentarse.

Ballena por poco se come a dos mujeres

Ballena casi se come a dos mujeres

En las imágenes del primer video se vio a las mujeres que remaban en su kayak, de pronto la calma se terminó cuando la ballena jorobada salió de entre el mar con el hocico abierto justo donde se encontraban las chicas.

En las imágenes parece que la ballena se comió a las mujeres ya que una parte del kayak quedó dentro del hocico de la ballena, sin embargo, segundos después McSorley y Cottriel lograron salir del mar sin ninguna herida.

En redes sociales también circuló el video que grabó la cámara de una de las mujeres involucradas, en donde se apreció como quedaron en medio del mar y después lograron salir a flote.

Posteriormente, el diario The New York Times entrevistó a ambas chicas en el mismo año en que ocurrió el accidente con la ballena jorobada, donde narraron cómo fue la experiencia al casi ser devoradas por una ballena.

“Me quedé en blancco… Fue cuestión de unos segundos”, dijo McSorley. Mientras que Cottriel indicó que sintió miedo de ser tragada ya que “estaba literalmente mirando dentro de la boca de la ballena”.

