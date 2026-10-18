Arranca en Tapachula el torneo de fútbol “Banco Azteca apoya a Chiapas”

En el Centro Deportivo INDECO Cebadilla, en Tapachula, Chiapas, arrancó el torneo de fútbol siete “Banco Azteca apoya a Chiapas”.

Durante la primera jornada se concentraron nueve equipos de colonias y ejidos cercanos. La iniciativa de Banco Azteca y Grupo Salinas busca crear alianzas con la sociedad para fomentar el deporte y la convivencia entre los jóvenes chiapanecos.

El senador por Chiapas, Luis Armando Melgar Bravo, destacó que este es el primero de muchos torneos que se realizarán en todo el estado y dio a conocer que la próxima semana el torneo llegará a Tuxtla Gutiérrez.

“Banco Azteca y Grupo Salinas viene a poner su granito de arena con este tipo de iniciativas”, afirmó. Señaló que estas acciones unen, llenan el corazón de energía y, sobre todo, construyen comunidad.

Iniciativa de Banco Azteca tendrá dos sedes en Chiapas

Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, las ciudades más importantes de Chiapas, serán las sedes de la competencia. Los equipos recibirán uniformes y trofeos, y los ganadores obtendrán premios económicos. El apoyo incluye también el arbitraje.

Víctor Hugo De Gyves, entrenador deportivo y organizador, subrayó la importancia de esta alianza entre la iniciativa privada y la sociedad en la que los jóvenes practican deporte y participan en eventos de este tipo, con el respaldo de uniformes, arbitraje y todo lo que la empresa patrocina.

Más allá de lo deportivo, el objetivo es crear sociedades participativas y generar economías sólidas por medio del deporte.

El senador Melgar Bravo insistió en que “unidos somos más fuertes”. Dijo que apostarle a la salud mental y física ayuda a formar mejores seres humanos y una mejor sociedad, con una visión constructiva.

Durante las próximas semanas, cientos de jóvenes podrán volver a ocupar los espacios públicos y deportivos que la violencia les arrebató durante muchos años.

El torneo “Banco Azteca apoya a Chiapas” les ofrece una oportunidad para hacer deporte y vivir en paz.