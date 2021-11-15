Bannon, ex asesor de Trump, se entrega al FBI por desacato

Steve Bannon, asesor del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregó a agentes del Buró de Inteligencia Federal (FBI), tras ser acusado de desacato por negarse a cooperar con la investigación del Congreso sobre la irrupción al Capitolio el 6 de enero pasado.

Bannon, de 67 años de edad, es señalado por su negativa a comparecer ante un Comité del Congreso que investiga la irrupción en el Capitolio, además enfrenta otro cargo por su negativa a entregar documentos.

En el momento de su entrega y dirigiéndose a sus partidarios, Bannon miró directamente a la cámara que retransmitía en directo por el sitio web de las redes sociales GETTR y les instó a mantener la concentración.

"Vamos a acabar con el régimen de (Joe) Biden", dijo el ex asesor de Trump, vestido con tres camisas negras y un abrigo verde. "Quiero que se mantengan concentrados (...) Todo esto es ruido".

Un gran jurado federal acusó el viernes a Bannon de un cargo de desacato al Congreso por negarse a comparecer a una declaración y un segundo cargo por negarse a presentar documentos.

Bannon podría pasar un año en prisión por desacato

El desacato al Congreso es un delito menor castigado con hasta un año de cárcel y una multa máxima de mil dólares, dijo el Departamento de Justicia.

Bannon es una de las más de 30 personas cercanas al ex presidente a las que el comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha ordenado que testifiquen sobre lo sucedido el 6 de enero, cuando miles de personas irrumpieron en el Capitolio en un intento de impedir la certificación de la derrota electoral de Trump frente al presidente Joe Biden.

Los investigadores de la Cámara esperan que la medida contra Bannon motive a otros, como el ex jefe de gabinete Mark Meadows, a testificar.

Bannon se ha negado, citano la insistencia de Trump -ya rechazada por un juez- de que tiene derecho a mantener el material solicitado de forma confidencial bajo una doctrina legal llamada privilegio del Ejecutivo.