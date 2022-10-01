En Barcelona, Spiderman francés escala un rascacielos junto a su hijo

Alain Robert, el escalador libre apodado el "Spiderman francés", escaló el sábado uno de los rascacielos más altos de Barcelona sin arnés. Y por primera vez, el famoso temerario se unió a su hijo.

Alain Robert / Spiderman francés:

Esta vez es diferente. Mi hijo no es escalador, así que me siento responsable de alguna manera”.

"Sé que es un niño grande, 34. Es su propia decisión, pero al final del día soy su padre", aseguró el experimentado escalador de 60 años de edad.

Los transeúntes y la policía vieron cómo el hombre de 60 años y su hijo, Julien Robert, escalaban la Torre Glòries de 144 metros, anteriormente la Torre Agbar, un edificio de oficinas cubierto de vidrio diseñado por el arquitecto Jean Nouvel y famoso por sus iluminaciones nocturnas. .

"Me siento muy estresado. Nunca había estado tan asustado en mi vida", dijo Julien Robert, hijo del Spiderman francés, justo antes de que comenzaran a subir el rascacielos en Barcelona.

"He hecho cosas aterradoras en la vida, pero esto es... Nunca había tenido tanto miedo por mi vida. Afortunadamente, tengo a mi padre que hablará conmigo y me guiará".

'French Spiderman' climbs first skyscraper with son in Barcelona https://t.co/VIwJSItZFg pic.twitter.com/z2qOId0rED — Reuters (@Reuters) October 1, 2022

Spiderman francés y su hijo escalan rascacielos en menos de una hora

Completaron el ascenso en menos de una hora y la policía los recibió en la parte superior, quienes los escoltaron hacia abajo de la manera más tradicional: dentro del edificio.

Julien, que pasó ocho años en el ejército y es un gran deportista, se preparó para su primera ascensión viendo vídeos de las ascensiones anteriores de su padre.

Alain Robert comenzó a escalar en 1975, entrenando en los acantilados cerca de su ciudad natal de Valence, en el sur de Francia.

Comenzó a escalar en solitario en 1977 y, desde entonces, ha escalado más de 150 edificios, incluido el Burj Khalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo, la Torre Eiffel y el puente Golden Gate de San Francisco.

El Spiderman francés rara vez obtiene permiso y escala sin arnés, usando solo sus manos desnudas, un par de zapatos para escalar y una bolsa de tiza en polvo.

"Desde que es adulto nunca me ha visto escalar nada", finalizó el Spiderman francés justo antes de que la policía lo escoltara junto a su hijo, hasta la parte exterior del rascacielos que minutos antes acababan de escalar.