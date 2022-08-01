Sale de Odesa el primer barco cargado con granos de Ucrania

El primer barco que transporta granos de Ucrania partió del puerto de Odesa este lunes 01 de agosto en virtud de un acuerdo negociado por las Naciones Unidas y Turquía que se espera libere grandes cantidades de cultivos ucranianos a los mercados extranjeros y alivie el hambre creciente.

El buque de carga con bandera de Sierra Leona, "Razoni", partió de Odesa hacia el Líbano, dijo el Ministerio de Defensa de Turquía. Un comunicado de las Naciones Unidas dijo que el buque transportaba más de 26,000 toneladas de maíz.

Los datos del Sistema de Identificación Automática de "Razoni", un rastreador de seguridad para barcos en el mar, mostraron que el barco salía lentamente de su atracadero en el puerto de Odesa el lunes por la mañana junto a un remolcador.

"El primer barco de granos desde la agresión rusa ha salido del puerto", dijo Oleksandr Kubrakov en Twitter. "Gracias al apoyo de todos nuestros países socios y de la ONU pudimos implementar completamente el Acuerdo firmado en Estambul. Es importante para nosotros ser uno de los garantes de la seguridad alimentaria".

Se espera que el barco llegue a Estambul el martes, donde será inspeccionado antes de que se le permita continuar, dijo el ministerio.

Una de las peores crisis financieras del mundo

Luego, el maíz se dirigirá a Líbano, una pequeña nación del Medio Oriente en medio de lo que el Banco Mundial ha descrito como una de las peores crisis financieras del mundo en más de 150 años.

Una explosión de 2020 en su puerto principal en Beirut destrozó su ciudad capital y destruyó los silos de granos allí, una parte de los cuales colapsó este domingo luego de un incendio que llevaba tres semanas.

A medida que el "Razoni" avanzaba hacia las aguas abiertas del Mar Negro, cambió su destino de Estambul a Trípoli, Líbano.

El comunicado del ministerio turco dijo que otros barcos también partirían de los puertos de Ucrania a través de los corredores seguros de acuerdo con los acuerdos firmados en Estambul el 22 de julio, pero no proporcionó más detalles.

Se espera exportar millones de toneladas de granos y otros productos agrícolas.

Rusia y Ucrania firmaron acuerdos separados con Turquía y la ONU que despejaron el camino para que Ucrania, uno de los principales graneros del mundo, exporte 22 millones de toneladas de granos y otros productos agrícolas que se han quedado atascados en los puertos del Mar Negro debido a la invasión de Rusia.

Los acuerdos también permiten a Rusia exportar cereales y fertilizantes.

El Ministerio de Infraestructura de Ucrania dijo que 16 barcos más, todos bloqueados desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia el 24 de febrero, esperaban su turno en los puertos de Odesa.

Kubrakov dijo que los envíos también ayudarían a la economía de Ucrania destrozada por la guerra.

"El desbloqueo de puertos proporcionará al menos mil millones de dólares en ingresos de divisas a la economía y una oportunidad para que el sector agrícola planifique para el próximo año", dijo Kubrakov.

