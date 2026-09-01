Tragedia y luto en Edomex por bebé de 11 meses asesinada; madre intentó morirse para no ser detenida

Una bebé de apenas 11 meses murió tras ser agredida un arma punzocortante dentro de una casa en el municipio de Tequixquiac, Estado de México (Edomex), y la presunta responsable sería su mamá, quien fue detenida.

La mujer, identificada como Mirna Samary “N”, de 33 años, fue detenida y vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio.

Menor perdió la vida dentro de una casa

Este caso fue investigado por la Fiscalía General de Justicia estatal. Todo ocurrió el 23 de agosto de 2026 en la colonia San Mateo.

De acuerdo con la investigación, cuando la madre e hija se encontraban al interior del domicilio, Mirna Samary “N” habría agredido a la menor y le provocó heridas que le causaron la muerte.

Madre acusada de homicidio fue detenida al salir del hospital

Luego de la agresión, se autolesionó en el cuello con la intención de quitarse la vida, pero fue auxiliada y trasladada a un hospital de alta especialidad en Zumpango donde recibió atención médica.

Un Agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes e identificó a la probable responsable, por lo que, solicitó a un juez la orden de aprehensión por el delito de homicidio.

Dictan prisión preventiva a mamá investigada por matar a su bebé

Tras ser dada de alta del hospital, agentes d ela fiscalía la detuvieron y fue ingresada al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Zumpango.

Un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para la averiguación complementaria.

En caso de ser declarada culpable, la mujer podría enfrentar una pena de 40 a 70 años dec prisión y de 700 a 5 mil día multa, de acuerdo con el Artículo 242, Fracción III, del Código Penal del Estdo de México.

"Al responsable de homicidio cometido en contra de su cónyuge, concubina, concubinario, ascendientes, descendientes consanguíneos en línea recta o hermanos, teniendo conocimiento el inculpado del parentesco, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión y de setecientos a cinco mil días multa" establece la ley.

