Niño de 4 años es herido sin razón por sujeto en CDMX y vecinos hacen justicia por mano propia

Un niño de apenas 4 años de edad fue agredido sin aparante motivo por un sujeto con un arma punzocortante al poniente de la Ciudad de México (CDMX), pero vecinos hicieron justicia por su propia mano y casi linchan al presunto responsable.

La información oficial de las autoridades señala que este viernes 10 de abril de 2026, policías llegaron al lugar de los hechos en la alcaldía Álvaro Obregón y esposaron al hombre que momentos antes hirió al menor de edad.

"Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvo a una persona que, al parecer, sin motivo aparente, hirió con un arma punzocortante a un menor de edad, en la alcaldía Álvaro Obregón", confirmó la institución.

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Agresor fue amarrado a un poste por vecinos tras herir a niño

Los oficiales acudieron al cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías, en la colonia Santa Fe, donde observaron a un niño con manchas de sangre y un sujeto que se encontraba atado a un poste y con lesiones en la cabeza, por lo que, solicitaron los servicios de emergencia.

De acuerdo con las personas en el sitio, el sujeto hirió al menor de edad en la cabeza con un cuchillo, por lo que al percatarse de la situación, defendieron al pequeño, retuvieron al probable responsable y lo ataron al poste para evitar que se diera a la fuga y causara lesiones a otros transeúntes.

El reporte policial indica que la mamá del menor contó que el sujeto se acercó a ella pidiendo una moneda para comprar comida, pero al no darle nada, agredió al menor con un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros.

¿Cuál es el estado de salud del niño atacado?

Paramédicos que acudieron al lugar, valoraron al niño de cuatro años de edad con probable fractura de cráneo y lo trasladaron a un hospital para su atención médica especializada.

Posteriormente un helicóptero del Grupo Cóndor de la SSC lo llevó al estacionamiento de una tienda departamental en la calzada Legaria, para que siguiera su camino vía terrestre al Hospital Pediátrico de Legaria para recibir los cuidados necesarios.

Hospitalizan a sujeto acusado de agredir a niño

El presunto responsable, quien dijo llamarse Jordan "N, de 23 años, también fue llevado a un hospital, bajo custodia policial debido a una herida cortante en la cabeza, golpes contusos y heridas en diferentes partes del cuerpo.

Los hechos fueron informados al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia correspondiente para las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica del detenido.

El hombre se encuentra posiblemente relacionado en un evento ocurrido el 27 de febrero del presente año, en el que ingresó a una tienda departamental y se atrincheró mientras amenazaba a los empleados con un tubo, en la colonia Estado de Hidalgo, de la alcaldía Álvaro Obregón; posteriormente fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

