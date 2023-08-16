VIDEO: Bebé abandonado en plena calle de Florida

Un jovencito encontró a un bebé abandonado en un asiento de auto que dejaron en la banqueta en medio de un calor abrasador, con temperaturas que rondaban los 32 grados Celsius en Florida.

"Dejaron un bebé afuera, y no sabemos de quién es", señaló el jovencito mientras filmaba al bebé de 21 meses durante la tarde del pasado domingo 13 de agosto de 2023. Presuntamente, el pequeñito estaba dentro de un auto que fue robado a pocas calles de distancia; aparentemente el ladrón del automóvil habría dejado al bebé en su sillita en plena calle y en medio de altas temperaturas.

La Oficina del Sheriff de Broward señaló que lo había dejado alguien que acababa de robar un coche. El hallazgo del bebé abandonado ocurrió cerca de la intersección entre la Northwest 13th Street y Northwest 30th Terrace, según el video publicado por el sitio de noticias local, 7 News. Por fortuna, el menor estuvo abandonado poco tiempo ya que minutos después, Jamichal Young, jovencito de 16 años, se encontró con el menor:"Salí de casa y vi a un bebé en la carretera”.

Bebé abandonado en una banqueta de Florida

El adolescente llamó al 911 cuando él y su familia se aseguraron de que el bebé se encontraba bien: "Le cambiamos el pañal porque estaba mojado y luego le dimos zumo y otras cosas". A través de las redes sociales, la familia Young publicó fotos del bebé abandonado y poco después, la madre del pequeño llegó para recogerlo: "Cuando ella vino, él estaba llorando, estuvo aquí fuera durante mucho tiempo".

La policía de Florida dijo que el bebé estaba dentro de un auto que fue robado a pocas cuadras de distancia. Estiman que el sospechoso de robar el vehículo dejó al bebé abandonado en su sillita. "Hace demasiado calor aquí fuera, ya estoy sudando ahora mismo", dijo el jovencito que encontró al menor.

Noel Young, padre del jovencito que mostró ser un buen samaritano, dijo que educó a su hijo adolescente para que hiciera siempre lo correcto y que no le sorprende este hecho: “Vino y me dijo:-Papá, creo que hoy he hecho algo bueno- y yo le dije: 'Yo también lo creo”.