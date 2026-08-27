¡Héroes suman fuerzas! Salvan a bebé tras picadura de alacrán en Durango durante operativo de emergencia

Un bebé de un año y ocho meses fue picado por un alacrán en una comunidad alejada de Canelas, Durango, y tuvo que ser trasladado de emergencia luego de presentar complicaciones; la rápida movilización de elementos de Seguridad Pública y una doctora permitió llevarlo hasta un hospital para recibir atención especializada.

El caso ocurrió en la localidad de Braciles, donde familiares solicitaron ayuda después de que el menor comenzara a presentar síntomas; ante la distancia con los servicios médicos, elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública trasladaron de inmediato a la doctora Ariana Botello Corral junto con los sueros antialacránicos necesarios para atender al pequeño.

El operativo comenzó desde una comunidad alejada

La emergencia fue reportada desde el Centro de Salud de la cabecera municipal de Canelas; al conocer que el niño necesitaba atención urgente, se puso en marcha el traslado hacia Braciles para que pudiera recibir el tratamiento lo antes posible.

El personal logró llegar hasta la comunidad y la doctora administró al menor las dosis correspondientes; posteriormente, el pequeño fue estabilizado y se recomendó llevarlo a un hospital para continuar con la atención médica.

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La familia también acompañó el traslado; la madre, Yareli Ozuna Fuente, de 19 años, y el padre, Abel Guadalupe Jiménez Meza, de 25, viajaron con el niño rumbo al municipio de Tamazula.

Bebé recibe una segunda dosis y queda fuera de peligro

Una vez en el Hospital Integral de Tamazula, el menor ingresó al área de pediatría, donde recibió una segunda dosis de suero antialacránico por parte del médico Jacinto Javier Contreras.

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil Municipal, el bebé se encuentra estable y fuera de peligro.

Ante este caso, elementos de salud recordaron que, ante una picadura de alacrán, especialmente cuando aparecen síntomas, es necesario buscar atención médica de inmediato; en esta ocasión, la coordinación entre los cuerpos de seguridad y el personal médico permitió trasladar al menor desde una localidad distante hasta un hospital para continuar con su atención.