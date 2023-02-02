Nace un bebé gigante en Brasil; pesa 7.3 kilos y mide 59 centímetros

Angerson Santos nació en Brasil y se convirtió en noticia global por ser uno de los bebés gigantes en el mundo; el recién nacido pesó 7.328 kilos y midió 59 centímetros. Pese a su gran tamaño no es considerado el bebé más grande del mundo, ese título lo ostenta un menor que nació en 1955 en Italia.

Los bebés recién nacidos pesan en promedio 3.3 kilos cuando son niños y las niñas 3.2 kilos, por lo que es sorprendente un niño de más de siete kilos.

Cleidiane Santos, la madre del bebé gigante, agradeció a todos los médicos que estuvieron presentes en su parto y ayudaron a que su hijo naciera sin complicaciones a pesar de su gran tamaño.

Por su parte, la ginecóloga del Hospital Padre Colombo, donde nació el bebé gigante, dijo que todo el persona se sentía feliz y satisfecho “por todo lo que funcionó en este caso”.

La médica de Brasil explicó que a menudo los bebés gigantes sufren de problemas respiratorios y niveles altos de azúcar, lo que no sucedió con Angerson.

¿Por qué nacen los bebés gigantes?

De acuerdo con la página Stanford Medicine Children's Health, los bebés gigantes pueden nacer debido a que las mamás subieron mucho de peso durante el embarazo.

Si la madre padece diabetes también puede ser una causa, ya que el alto grado de azúcar en la sangre se lo puede pasar al bebé, en respuesta el niño produce insulina generando un crecimiento más rápido.

Los bebés gigantes pueden presentar algunos problemas a la hora de nacer, como un parto que dure mucho más tiempo, lesiones como fracturas de la clavícula y mayor necesidad de un parto por cesárea.