¡Bebé niño! La cantante Rihanna y el rapero A$AP Rocky ya son papás

De acuerdo a un artículo publicado el jueves en el sitio web TMZ, la cantante de pop Rihanna y el rapero A$AP Rocky ya son papás. Conforme a esta información, el bebé es niño.

La cantante Rihanna, de 34 años, dio a luz el 13 de mayo en Los Ángeles, dijo TMZ, citando a fuentes con conocimiento del asunto. Es su primer bebé.

Los representantes de la cantante y del rapero no respondieron a las solicitudes de comentarios. Los nuevos papás anunciaron el embarazo de Rihanna en enero.

La cantante de "Diamonds", nacida en Barbados, ha ganado nueve premios Grammy y también ha desarrollado las líneas de maquillaje y moda Fenty.

Rihanna y A$AP Rocky, de 33 años, fueron amigos durante muchos años antes de empezar a salir.

El rapero dijo a la revista GQ en mayo de 2021 que Rihanna es "el amor de su vida" y que él quería que ambos se convirtieran en papás.