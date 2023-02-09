Beca Taiwán 2023: Ofrecen más de 150 mil pesos para estudiar en Asia

Si estás buscando oportunidades para estudiar en el extranjero, más vale que tengas en cuenta la opción de Taiwán, pues el gobierno del país asiático tiene abierta la convocatoria para optar por un financiamiento completo y estudiar licenciatura, maestría o doctarado este 2023. El nombre del programa es Beca Taiwán 2023 y a continuación te decimos los detalles y requisitos.

El objetivo es promover el intercambio cultura y educativo entre México y Taiwán, por lo que ponen a disposición de los mexicanos más de 40 universidades y 200 planes de estudio completamente en inglés, con el objetivo de ayudar a los estudiantes de intercambio a un aprendizaje íntegro y sin limitaciones lingüísticas.

¿Cuáles son la fechas de inscripción para la Beca Taiwán 2023?

La convocatoria de la Beca Taiwán 2023 está abierta a partir del 18 de enero y hasta el 15 de abril de 2023. Este es el plazo en el que los interesados podrán realizar el proceso de solicitud para el grado de interés.

Los resultados serán publicados en julio de 2023 y la fecha de salida rumbo a Taiwán está programada para el mes de agosto, con el objetivo de iniciar las clases en septiembre de este mismo año.

Beca Taiwán 2023: Taiwán es una isla cerca de China y su capital es Taipéi|unsplash

¿Cuánto dinero ofrece la Beca Taiwán 2023?

La Beca Taiwán 2023 ofrece dos niveles de apoyo económico: para una carrera universitaria completa de cuatro años, una maestría de dos años, o incluso un doctorado de hasta cuatro años.



Universidad : Recibirán NT$40,000 al semestre, que equivale a 1,400 dólares estadounidenses , aproximadamente y solo para cubrir gastos escolares y de matrícula. Además recibirán mensualmente NT$15,000, equivalente aproximadamente a 540 dólares estadounidenses , para solventar alojamiento, alimentación y transporte local, principalmente.

: Recibirán NT$40,000 al semestre, que equivale a , aproximadamente y solo para cubrir gastos escolares y de matrícula. Además recibirán mensualmente NT$15,000, equivalente aproximadamente a , para solventar alojamiento, alimentación y transporte local, principalmente. Maestría y Doctorado: Recibirán NT$40,000 al semestre, equivalentes a 1,400 dólares estadounidenses, para cubrir gastos escolares y de matrícula, además de otros NT$20,000 al mes, como 720 dólares estadounidenses, para el costo de vida.

El total durante un año será de aproximadamente 175 mil pesos para un estudiante de Universidad, contando dos inscripciones de semestre y 12 mensualidades de beca para gastos diarios; mientras que un estudiante de Maestría o Doctorado recibirá más de 215 mil pesos como apoyo aproximado, con los mismos conceptos.

La presidenta de #Taiwán, Tsai Ing-wen, renunció como líder partido gobernante Partido Democrático Progresista, luego de perder las elecciones locales. pic.twitter.com/XEzIZQL36q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 26, 2022

¿Cuáles son los requisitos para la Beca Taiwán 2023?

Ser Mexicano(a) menor de 40 años. Contar con certificado de bachillerato, título universitario de licenciatura o de postgrado. Certificado de suficiencia del idioma inglés de los últimos 3 años, por ejemplo, TOEFL iBT (75 ó mayor) o IELTS (5.5 ó mayor), etc. No ser de nacionalidad taiwanesa ni contar con residencia permanente de Taiwán y el carácter de chino ultramar. No estar recibiendo ninguna beca por parte de instituciones o de entidades o agencias del gobierno de Taiwán. No ser estudiantes de intercambio admitidos por algún convenio de cooperación académica entre universidades locales y extranjeras. No haber contado con anterioridad con una beca que hubiera sido cancelada. No recibir otra beca del mismo tipo en Taiwán.

Para obtener mayor información al respecto, te sugerimos visitar la convocatoria completa de la Beca Taiwán para este 2023, donde viene establecido el proceso de aplicación y los documentos requeridos por las universidades de Taiwán y sus métodos de contacto en México.

Recuerda que los cursos son en inglés al 100%, por lo que es indispensable contar con certificado similar al TOEFL iBT (75 ó mayor) o IELTS (5.5 ó mayor); además de informamos que el cupo es limitado a 11 aspirantes.

