Presidenta de Taiwán renuncia tras derrota electoral

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen renunció a su cargo tras conocerse que su partido perdio las elecciones municipales celebradas en la isla. Y no se podrá presentar a las elecciones presidenciales del 2024 ya que ha cumplido el límite de dos mandatos.

Taiwan President Tsai Ing-wen casts her vote at a polling station during local elections in New Taipei City, Taiwan, November 26, 2022. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins|CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS

En una conferencia de presnsa, la presidenta de Taiwán aceptó la derrota diciendo "Los resultados han estado por debajo de nuestras expectativas... aceptamos humildemente los resultados y aceptamos la decisión del pueblo taiwanés."

President Tsai Ing-wen resigned as the #DPP chairperson after the party suffered a crushing defeat in the local elections on Saturday. #Taiwan #TaiwanVotes #TaiwanElection pic.twitter.com/cd3uEVeeKu — TVBS World Taiwan (@TVBS_ENGLISH) November 26, 2022

Con la mayor parte de los votos contados, el partido nacionalista Kuomintang (KMT) ganó la capital, Taipei y otras tres de las seis ciudades más importantes de la isla.

De las quince ciudades y condados de menor tamaño, el Kuomintang KMT se llevó nueve; el PDP, tres; el tercer partido en liza, el Partido Popular de Taiwán (TPP), una, y en las otras dos restantes resultaron elegidos candidatos independientes.

Wayne Chiang, Taipei mayoral candidate of the opposition party Kuomintang (KMT), speaks during a rally after winning in the local elections in Taipei, Taiwan November 26, 2022. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins|CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS

Según expertos, los electores optaron por el partido opositor, Kuomintang (KMT) que tiene una tendencia mas moderada en cuanto a su postura con China. El resultado según los especialistas es que la isla debe tomar una postura mas moderada aunque no se vislumbra que acpeten las condiciones que China ofrece a Taiwán de unirse con un modelo parecido al de Hong Kong.

Referendum para aumetar edad para votas

Tambien los electores participaron en un referendum que pretendía bajar a 18 la edad para votar, definida en 20 años. Este referendum tampoco fue aceptado, se requería la mita de los 19.1 millones de participantes pero solo obtuvo el apoyo de 5,6 millones aproximadamente.

Tensiones entre China y Taiwán

En repetidas ocasiones, Taiwán se ha quejado de que los drones de China sobrevuelan pequeños grupos de islas en su territorio. La última vez fue junto a las islas Kinmen, en el marco de ejércicios militares de Beijing.

Las islas Kinmen se encuentran en su punto más cercano a sólo unos cientos de metros del territorio chino, frente a las ciudades chinas de Xiamen y Quanzhou.

China ha llevado a cabo los ejercicios en torno a la isla tras la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a principios de agosto.

La isla de Taiwán tiene un gobierno autónomo desde 1949, cuando los nacionalistas del KMT se replegaron allí tras perder la guerra civil china contra los comunistas, por lo que Chiina la considera una provincia rebelde y reclama su soberanía.

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