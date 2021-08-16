Biden mantiene retiro de tropas en Afganistán; busca evitar ataque a EUA

El presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, mencionó este lunes que continuará firme con la decisión de retirar las tropas de su país en Afganistán, ya que su principal misión es evitar un ataque contra territorio estadounidense.

Durante un mensaje dirigido desde la Casa Blanca, Biden destacó que la misión de EU en Afganistán nunca fue construir una nación ni una “democracia unificada y centralizada”, luego de las escenas de caos en las últimas horas en el aeropuerto de Kabul, la capital afgana, tras caer este domingo en manos de los talibanes.

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Los estadounidenses no tienen que pelear ni morir en una guerra por la cual los afganos no están dispuestos a luchar. Me mantengo firme en la decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán.

“Se supone que nuestra misión en Afganistán nunca fue construir una nación, nuestro único interés es el que fue siempre: impedir un atentado terrorista contra territorio estadounidense”, agregó Biden en el mensaje disponible en las redes sociales.

Biden defiende salida de tropas de EU en Afganistán

Joe Biden defendió la decisión de retirar las tropas de EU en Afganistán, las cuales permanecían ahí desde hace 20 años cuando comenzaron la guerra contra Al Qaeda. Sin embargo, reconoció que la toma de Kabul, la capital afgana, por parte de los talibanes ocurrió “más rápido de lo anticipado”.

“Respaldo por completo mi decisión. Después de 20 años he aprendido de la manera más dura que nunca habría un buen momento para retirar las tropas estadounidenses”, agregó el presidente de EU.

Biden lanza advertencia si talibanes atacan a EU

Biden dijo a los talibanes que podría tener una “respuesta devastadora” si atacan los intereses de EU. Además, el gobierno estadounidense aseguró que los talibanes no tendrán acceso a las reservas monetarias del Banco Central de Afganistán guardadas en cuentas en Estados Unidos.

Vamos a defender a nuestra gente con fuerza devastadora si es necesario (…) Pero ya no pasaremos más tiempo en Afganistán. Es la responsabilidad que estoy asumiendo.