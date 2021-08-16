Video: Caos en aeropuerto de Kabul, Afganistán, escapan del Talibán

Cinco personas murieron mientras intentaban escapar en el aeropuerto de Kabul, Afganistán, un día después de que los insurgentes del Talibán tomaran la capital afgana y declararan terminada la guerra contra las fuerzas extranjeras y locales.

United States of America fled Afghanistan leaving behind innocent Afghans.



These shocking visuals from Kabul today describe the US withdrawal from Afghanistan. Betrayal. Escape. Lack of empathy. No clarity. Failure. Chaos. pic.twitter.com/UCDMC7CffT — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 16, 2021

En uno de los videos que se difundieron en las redes sociales se ve a un gran número de personas aglomeradas intentando abordar un avión; en otro se ve el intento de jóvenes afganos en el aeropuerto de Kabul que intentan subir al avión de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

De acuerdo con Reuters, una autoridad de Estados Ubnidos dijo que soldados habían disparado al aire para disuadir a las personas que trataban de entrar por la fuerza en un vuelo militar que iba a retirar a los diplomáticos estadounidenses y al personal de la embajada en Kabul.

En un vídeo de las redes sociales, se podían ver tres cuerpos en el suelo cerca de lo que parecía ser una entrada lateral del aeropuerto.

En otro video se podía ver a uno de los aviones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos despegando y momentos después cae de este una persona, aunque no se ha confirmado la veracidad de la grabación.

Suhail Shaheen, un portavoz de los talibanes, dijo en un mensaje en Twitter que sus combatientes tenían órdenes estrictas de no causar daño a nadie. "La vida, la propiedad y el honor de nadie deben ser dañados, sino que deben ser protegidos por los muyahidines", dijo.

People are reportedly falling from the US military transport plane near #Kabul airport. They were hanging on the plane tires. pic.twitter.com/SzGQ67YK7f — Ali Özkök (@Ozkok_A) August 16, 2021

¿Por qué escapan de Kabul, Afganistán?

El Talibán es un grupo radical islámico que en menos de un mes tomó siete ciudades de Afganistán, por lo que el presidente de este país, Ashraf Ghani, decidió marcharse junto con otros diplomáticos.

El avance del grupo rádical inició después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirar a las tropas del ejército que se instalaron desde hace 20 años con el inicio de la guerra contra Al Qaeda.

En el pasado, el Talibán prohibió en Afganistán las funciones de cine, teatro, televisión y la educación para las mujeres desde los 10 años.

Malala Yousafzai, premio Nobel de La Paz, se dijo preocupada por las mujeres y personas que defienden los derechos humanos en este país por la llegada de los talibán a la región.

Estoy profundamente preocupado por las mujeres, las minorías y los defensores de los derechos humanos. Los poderes globales, regionales y locales deben pedir un alto el fuego inmediato, proporcionar ayuda humanitaria urgente y proteger a los refugiados y civiles.

We watch in complete shock as Taliban takes control of Afghanistan. I am deeply worried about women, minorities and human rights advocates. Global, regional and local powers must call for an immediate ceasefire, provide urgent humanitarian aid and protect refugees and civilians. — Malala (@Malala) August 15, 2021