El presidente Joe Biden anuncia regulación contra armas fantasma

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el lunes 11 de abril las nuevas disposiciones para controlar las armas fantasma y prohibir su fabricación. Actualmente, la administración Biden enfrenta una presión cada vez mayor para tomar medidas enérgicas contra las muertes por armas y delitos los violentos en Estados Unidos.

Las armas fantasma son armas de fuego de fabricación privada que se pueden ensamblar en casa y no están marcadas con un número de serie, por lo que son difíciles de rastrear para las fuerzas del orden público cuando se utilizan para cometer un delito.

Biden y la fiscal general adjunta Lisa Monaco anunciaron las nuevas regulaciones para armas fantasma del Departamento de Justicia en un evento en la Casa Blanca el lunes. Estas normas se han ido abriendo camino a través del proceso de regulación federal durante casi un año y es probable que genere oposición y litigios por parte de los defensores de las armas en las próximas semanas.

Además, durante el evento Biden también nominó a Steve Dettelbach, exfiscal federal de Ohio, para dirigir la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, o ATF, dijo a los periodistas un alto funcionario de la administración.

Tune in as I announce new actions to fight gun crime. https://t.co/KTpoebrzcu — President Biden (@POTUS) April 11, 2022

Medidas vs. armas fantasma

El anuncio sobre la dirección de la ATF es parte de una serie de medidas anunciadas por Biden y el Departamento de Justicia en abril del año pasado para abordar la creciente violencia armada en Estados Unidos y frenar los tiroteos masivos.

En 2021, se informó a la ATF que alrededor de 20,000 presuntas armas fantasma habían sido recuperadas por las fuerzas del orden público en investigaciones criminales, un aumento de diez veces desde 2016, según las estadísticas compartidas por la Casa Blanca.

La regla del Departamento de Justicia prohíbe los kits de ensamblar tu propia arma no serializada que las personas pueden comprar en línea o en una tienda sin una verificación de antecedentes y que pueden armar fácilmente en un arma de fuego funcional en tan solo 30 minutos con el equipo que tienen en casa. También convierte algunas armas fantasma que ya están en circulación en armas de fuego serializadas.

Las muertes por armas aumentaron en 2021 con respecto a 2020, según el Archivo de violencia armada sin multas de lucro.

En 2021 hubo 20,726 muertes por armas de fuego en los Estados Unidos, sin contar suicidios con armas de fuego, informó la organización sin multas de lucro. Esto agregó 693 tiroteos masivos, definidos por disparos a cuatro o más personas, y cobró 702 Vidas e hirió a más de 2,800 personas, informado el grupo.