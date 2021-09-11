Biden preside ceremonia por los ataques del 11-S a las Torres Gemelas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden presidió este sábado la ceremonia de conmemoración por el vigésimo aniversario de los ataques del 11-S, en un acto realizado en la ciudad de Nueva York, donde se encontraban las Torres Gemelas; también participaron los ex mandatarios Barack Obama y Bill Clinton, así como familiares de las casi tres mil víctimas.

La ceremonia para recordar el atentado del 11 de septiembre de 2001 inició con el desfile de representantes de los servicios de emergencia portando la bandera de Estados Unidos, para después dar paso al himno nacional entonado por el Young People’s de Nueva York.

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Prosiguieron con un minuto de silencio a la misma hora que impactó el primer avión contra la Torre Norte del World Trade Center, en memoria de las víctimas que dejaron los ataques del 11-S.

Bruce Springsteen durante una ceremonia que conmemora el 20 aniversario de los ataques del 11 de septiembre en el World Trade Center, en Nueva York pic.twitter.com/UKvbZhyAVi — eduardo canzobre (@eduardocanzobre) September 11, 2021

Después se marcaron otros momentos de silencio en representación de los tres aviones que fueron secuestrados e impactaron contra las Torres Gemelas, el Pentágono y el que cayó en una explanada en Pensilvania.

Posteriormente, Mike Low, padre de una de las sobrecargos que perdió la vida, dio un corto discurso para después dar paso a la lectura de los nombres de las víctimas y culminar con el cantautor Bruce Springsteen interpretando su canción “I’ll See You in My Dreams”.

|Reuters

Tras presidir la ceremonia de conmemoración de los ataques a las Torres Gemelas, el presidente Biden se desplazó a Queens y posteriormente a Shanksville, Pensilvania, donde se estrelló el cuarto avión secuestrado que tenía el propósito de impactar contra el Capitolio.

Ceremonia en el Pentágono por los ataques del 11-S

En el Pentágono, Lloyd Austin, secretario de Defensa recordó “no solo a los compañeros caídos, sino la misión que compartían. Recordamos su compromiso común de defender nuestra república y de enfrentarnos de lleno a los nuevos peligros”, señaló.

Y añadió que a medida que pasan los años, deben asegurarse de que todos los ciudadanos estadounidenses conozcan y comprendan lo que ocurrió en los ataques del 11-S en Manhattan, en Shanksville y Pensilvania.

Por su parte, Biden pidió a través de un mensaje en su cuenta de Twitter no olvidar a las personas que se perdieron tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Twenty years ago, nearly 3,000 lives were cut short by an unspeakable act of cowardice and hatred on 9/11. As a nation, we must never forget those we lost during one of the darkest moments in our history and the enduring pain of their families and loved ones. — Joe Biden (@JoeBiden) September 11, 2021

"Hace veinte años, casi tres mil vidas se vieron truncadas por un acto indecible de cobardía y odio el 11 de septiembre. Como nación, nunca debemos olvidar a aquellos que perdimos durante uno de los momentos más oscuros de nuestra historia y el dolor duradero de sus familias y seres queridos”, mencionó Biden.

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