Biden ordena desclasificar documentos de los ataques del 11-S

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden ordenó desclasificar todos los documentos sobre las investigaciones realizadas por el FBI respecto a los ataques terroristas del 11-S, como un gesto de apoyo a las familias de las víctimas que por años han pedido acceso a dichos documentos.

La orden ejecutiva se produce en vísperas de la vigésima conmemoración de los ataques, y después de que unos mil 800 familiares se opusieron a la participación del presidente estadounidense en Nueva York durante los eventos conmemorativos si los documentos se mantenían en secreto.

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Los allegados de las víctimas del 11-S tienen esperanza que al conocer los documentos que por años han permanecido como clasificados, puedan mostrar una implicación del gobierno saudí en los atentados.

"Los eventos significativos ocurrieron hace dos décadas o más y se relacionan con un acontecimiento trágico que sigue resonando en la historia de Estados Unidos y en las vidas de muchos estadounidenses", dice la orden ejecutiva.

The Pentagon was struck by American Airlines Flight 77 at approximately 0937 on 11 September 2001. The plane hit the E Ring at the first deck level between Corridors 4 and 5. The plane's path of destruction ended in the alley between the C Ring and B Ring. pic.twitter.com/ABeQCDQkNv — SURFLANT (@surflant) September 3, 2021

"Es por tanto crítico asegurarnos de que el gobierno estadounidense maximiza la transparencia, recurriendo a la confidencialidad solamente cuando sea necesario y esté estrechamente definida", agrega.

Joe Biden solicitó al departamento de justicia y a otros dependencias del gobierno hacer una revisión de los documentos y desclasificar los necesarios para que sean publicados en un periodo de seis meses.

“Cuando me postulé a la presidencia, me comprometí a garantizar la transparencia sobre la desclasificación de documentos relacionados con los ataques terroristas del 11-S en Estados Unidos. Al acercarnos al vigésimo aniversario de ese trágico día, estoy cumpliendo con ese compromiso”, dijo Biden mediante un comunicado.

Familiares de las víctimas del 11-S buscan pruebas de los ataques

Aunque la comisión del Congreso estadounidense que investigó los ataques del 11-S concluyó que no había pruebas de que el gobierno Saudí estuviera involucrado, varios congresistas y asociaciones de víctimas piden desde hace años más transparencia, con la esperanza de demostrar lo contrario.

Por el momento, el gobierno de Biden desconoce cuál será el impacto de la orden ejecutiva que firmó este viernes, por lo tanto no saben si la acción logrará satisfacer a los sobrevivientes de los ataques y a las familias de las víctimas.

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