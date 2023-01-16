Joe Biden homenajea a Martin Luther King Jr. en Atlanta

El presidente Joe Biden dijo a los estadounidenses que miren la vida de Martin Luther King Jr. en busca de lecciones para reparar sus divisiones, el extremismo y la injusticia, al convertirse en el primer presidente en ejercicio que habla en un servicio dominical en la iglesia del líder de los derechos civiles en Atlanta.

Con motivo de la festividad nacional del lunes 16 de enero en celebración al nacimiento de Martin Luther King, Biden pronunció un sermón en la Iglesia Bautista Ebenezer, invitado por su pastor, el senador demócrata Raphael Warnock, centrado en un tema común: el país y el mundo luchan frente fuerzas autocráticas.

"El hecho es que me encuentro aquí en una coyuntura crítica para Estados Unidos y el mundo, en mi opinión", dijo el domingo Biden, calificando la situación como el "momento de elegir".

"¿Somos un pueblo que elegirá la democracia frente a la autocracia?", preguntó Biden. "Tenemos que elegir una comunidad frente al caos. ¿Somos un pueblo que va a elegir el amor por sobre el odio? Estas son las preguntas de nuestro tiempo y la razón por la que estoy aquí".

Martin Luther King Jr. trabajó por el derecho al voto, dijo Biden, pero "hacemos bien en recordar que su misión era aún más profunda. Era espiritual. Era moral".

"La batalla por el alma de esta nación es perenne", dijo Biden en su homenaje a King. "Es una lucha constante entre la esperanza y el miedo, la bondad y la crueldad, la justicia y la injusticia".

Muchos presidentes, incluido Biden, han visitado Ebenezer para honrar a King, normalmente durante actos en torno a la fecha de su cumpleaños. Pero el demócrata fue el primero en hablar desde el púlpito en un servicio dominical regular.

Rev, you stand in Dr. King’s pulpit and carry on his purpose – and we know that service doesn’t stop at the church door.



Thank you for inviting me to what you’ve rightly called “America’s freedom church.” pic.twitter.com/WDDKq6sFds — President Biden (@POTUS) January 15, 2023

¿Quién fue Martin Luther King Jr.?

Martin Luther King fue un ministro y activista bautista estadounidense que se convirtió en el vocero y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato, en 1968.

King fue activista por los derechos civiles desde muy joven. Organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente afrodescendiente de los Estados Unidos.

El domingo habría sido el cumpleaños 94 de King. Fue asesinado a los 39 años en 1968 en Memphis, Tennessee, por el segregacionista James Earl Ray. King fue pastor de la iglesia de Ebenezer desde 1960 hasta su muerte.