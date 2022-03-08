Biden prohíbe importación de petróleo, gas y energías de Rusia

Joe Biden , presidente de Estados Unidos, anunció este martes que prohibió la importación de petróleo ruso, como una nueva medida de sanción contra Rusia por la invasión a Ucrania.

Biden indicó que tomó la medida de forma unilateral, sin contar con la decisión de los países europeos, ya que, dijo, ellos tienen mayor necesidad de adquirir el petróleo producido por Rusia que Estados Unidos.

Añadió que tanto Republicanos como Demócratas lo respaldaron en la decisión de actuar de manera sola sin apoyo de sus aliados para no crear mayores problemas a los países europeos.

“Estamos prohibiendo todas las importaciones de petróleo, gas y energía de Rusia. Esto significa que el petróleo ruso ya no se aceptará en los puertos del país, y el pueblo estadounidense asestará otro poderoso golpe a la guerra de Putin.

Watch live as I announce actions to continue to hold Russia accountable for its unprovoked and unjustified war on Ukraine. https://t.co/u7bg2980dy — President Biden (@POTUS) March 8, 2022

El mandatario de Estados Unidos indicó que su país es un mayor productor de petróleo en comparación con los países europeos, por lo que “quiero insistir en que nosotros seguimos presentando un frente contra Rusia y Putin”.

Joe Biden explicó que la medida de prohibir la exportación de petróleo proveniente de Rusia, es una decisión que afectará a las familias de su país pero “es una medida que tenemos que tomar”, dijo.

“Tenemos que desprendernos de la necesidad de consumir petróleo de Rusia y esto nos puede ayudar a irnos independizando en el sentido de los energéticos y transitar a las energías verdes”, señaló Biden.

Joe Biden recalcó que la guerra de Putin contra Ucrania está provocando un aumento en los precios del petróleo por lo que exhortó a las empresas a no abusar en los precios y aprovecharse de la contingencia.

Aumentan sanciones económicas contra Rusia

Más empresas se suman a las medidas económicas contra Rusia y Vladimir Putin, indicó Joe Biden, quien aseguró que junto con los aliados de la OTAN ya le “estamos pegando a los oligarcas rusos, familias cercanas a Putin”.

Indicó que se le están bloqueando grandes tecnologías a Rusia, lo que “debilitará su Ejército por los años por venir”.

Y recordó que el fin de semana Visa y Mastercard dejaron de operar en Rusia, como un nuevo golpe contra Putin por haber invadido Ucrania a finales de febrero.