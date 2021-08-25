USA espera retirarse de Afganistán el 31 de agosto: Biden

El presidente Joe Biden informó el martes 24 de agosto a los medios sobre su reunión con líderes mundiales respecto a la retirada de Afganistán, llevada a cabo unas horas antes.

En la junta, donde estuvieron los líderes del G7, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),Biden dijo que Estados Unidos está en camino de completar la retirada estadounidense de Afganistán para el 31 de agosto, pero que lograrlo dependerá de la cooperación de los talibanes.

Además dijo que reunirse con el Talibán no debe interrumpir las operaciones estadounidenses ni el acceso al aeropuerto de Kabul para que se cumpla el plazo.

"Le pedí al Pentágono y al Departamento de Estado planes de contingencia para ajustar el calendario en caso de que sea necesario", dijo Biden.

Biden envió miles de tropas estadounidenses al aeropuerto de Kabul después de que el grupo militante talibán se apoderara de la ciudad y gran parte del país hace menos de dos semanas.

Los casi 6,000 soldados estadounidenses están ayudando a evacuar a ciudadanos estadounidenses y aliados afganos en riesgo, además de proteger el aeropuerto para que otros países también puedan evacuar a sus ciudadanos.

El Pentágono hizo la recomendación de que Biden se apegue a su fecha objetivo del 31 de agosto el lunes, dijeron funcionarios estadounidenses.

Biden también dijo que es consciente del "riesgo adicional" de mantener a las tropas estadounidenses en Afganistán más allá del 31 de agosto, y citó una amenaza de "ISIS-K", una afiliada del Estado Islámico, pero enemigo del Talibán.

"Cada día que estamos en tierra es otro día en el que sabemos que ISIS-K tiene como blanco al aeropuerto para atacar tanto a las fuerzas estadounidenses y aliadas, como a civiles inocentes", dijo Biden.

Watch live as I deliver remarks on our ongoing efforts in Afghanistan. https://t.co/MHLrECD2Q6 — President Biden (@POTUS) August 24, 2021

Te puede interesar: Tras terremoto, en Haití recolectan chatarra para poder sobrevivir

USA en contacto con el Talibán

Los funcionarios estadounidenses han estado en contacto regular con el Talibán y le han dicho que el cronograma de salida depende de su cooperación.

Biden envió al director de la CIA, William Burns, a reunirse con el líder talibán Abdul Ghani Baradar en Kabul el lunes en el encuentro oficial de más alto nivel desde que el grupo militante tomó el control de la capital afgana.

Los nuevos gobernantes talibanes de Afganistán dijeron el martes que querían que todas las evacuaciones extranjeras del país se completaran antes del 31 de agosto y que no aceptarían una extensión, mientras los líderes del Grupo de los Siete se reunieron para discutir la crisis.

Las tropas occidentales han estado trabajando frenéticamente para que extranjeros y afganos suban a los aviones y salgan del país, y Biden se ha enfrentado a una creciente presión de los aliados para negociar más tiempo para finalizar la salida.

Te puede interesar: VIDEO: Talibanes matan a un famoso cómico de Afganistán