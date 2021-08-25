Tras terremoto, en Haití recolectan chatarra para poder sobrevivir

Después de que un devastador terremoto arrasara decenas de miles de hogares en Haití, algunos residentes han comenzado a recoger los pedazos, recolectando chatarra de los escombros para revenderlos y conseguir un poco de dinero.

Djedson Hypolite enrolló hábilmente cables eléctricos cortados en una casa derrumbada en la ciudad de Los Cayos, en el sur de Haití mientras examinaba los escombros en busca de más metal.

El niño de 13 años y su hermano Dawenson, de 9, han estado extrayendo y revendiendo alambres y cables encontrados en los escombros desde que se produjo el terremoto el 14 de agosto, matando a más de 2 mil personas en todo Haití.

Many survivors of an earthquake that killed more than 2,200 people in southern Haiti are worried about providing for their children, with more than half a million minors feared to be at risk from the fallout https://t.co/v5cPQlm5i5 pic.twitter.com/5PCI8ygX2f — Reuters (@Reuters) August 24, 2021

''Entonces, el terremoto destruyó nuestra casa. Ahora vivo en el mercado público "Marche Jeudi". Estoy buscando chatarra para vender y darle dinero a mi madre para comprar cosas para cocinar y alimentarnos", dijo Hypolite, explicando que los dos hermanos ganaban alrededor de dólares al día recolectando los cables eléctricos.

El terremoto ocurrió poco más de un mes después del asesinato del presidente Jovenel Moise, profundizando la agitación política en la nación más pobre del hemisferio occidental, donde las pandillas violentas corren desenfrenadas, el hambre está aumentando y los servicios de salud ya estaban colapsando bajo el COVID-19.

Aunque los esfuerzos oficiales para limpiar los escombros han sido lentos en las ciudades y pueblos más afectados de la península sur de Haití, los recolectores de chatarra y las empresas de reciclaje están más ocupados que nunca, proporcionando el dinero que tanto necesitan cientos de residentes y más manos para limpiar los escombros.

Recolección de chatarra, nueva forma para sobrevivir en Haití.

En Haití recolectan chatarra para sobrevivir

En toda la ciudad, los residentes llevaban la chatarra a los sitios de recolección en motocicletas, camionetas o en equilibrio sobre sus cabezas. Aquellos que podían cargar con el peso transportaban láminas de aluminio, que generaban 25 gourdes haitianos, 25 centavos de dólar por kilo, o barras de hierro, que se vendían por 10 gourdes en un sitio de recolección de reciclaje en el centro de Los Cayos.

Holmes Germain, propietario de una empresa de reciclaje en el centro, dijo que la cantidad de hierro y aluminio que estaba recibiendo se había duplicado o triplicado desde el terremoto.

También te podría interesar:

OMS: obesidad y pobreza provocan hipertensión arterial

Los camiones entraban y salían de su depósito de chatarra, llevando las cargas de hierro retorcido, láminas de aluminio deformadas, cables enredados y la batería ocasional a la ciudad capital, Puerto Príncipe. A partir de ahí, dijo, se recicló para uso doméstico o se empacó en contenedores de envío y se exportó.

Germain ve su negocio como una oportunidad económica y un servicio público en este momento de crisis.