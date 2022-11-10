Biden y Xi Jinping se reunirán por primera vez en persona

La Casa Blanca anunció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostendrá una reunión en persona con su homólogo de China, Xi Jinping, el próximo 14 de noviembre en el marco de la cumbre del G20 en Bali, Indonesia.

Esta será la primera reunión en persona de los dos líderes mundiales desde que Biden tomó la presidencia de Estados Unidos. El encuentro se realizará en medio de crecientes tensiones entre ambos países.

Blanca Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca, indicó que durante la reunión de los presidentes discutirán los esfuerzos para mantener y profundizar las líneas de comunicación entre dos de las economías más grandes del mundo.

La vocera estadounidense agregó que buscarán trabajar juntos en desafíos transnacionales que afectan a la comunidad internacional, “también discutirán una variedad de temas regionales y globales”.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/y2JsgvpDAJ — The White House (@WhiteHouse) November 10, 2022

Biden dispuesto a resolver conflicto con China

Joe Biden aseguró que busca establecer “líneas rojas” con China y tratar de resolver las áreas de conflicto con el líder asiático.

Sin embargo, aseguró que no está dispuesto a hacer ninguna concesión fundamental cuando se reúna con Xi Jinping. Biden dijo que también se discutirá el comercio justo y las relaciones regionales de China.

"Lo que quiero hacer con él cuando hablamos, es exponer cuáles son nuestras líneas rojas. Comprender lo que él cree que está en los intereses nacionales críticos de China, lo que sé que son los intereses críticos de Estados Unidos y determinar si están en conflicto entre sí o no", dijo Biden.

China pide a Biden no distorsionar el principio de una sola China

Por su parte, el mandatario chino, Xi Jinping, pidió a Estados Unidos dejar de “distorsionar el principio de una sola China” antes de su encuentro en persona durante el G20 en Indonesia.

“Estados Unidos también necesitaba dejar de armar los problemas comerciales y tomar medidas reales para defender el papel de la economía de mercado”, agregó en un comunicado el portavoz de China.