Hospitalizan a Bill Clinton, expresidente de EU, por una infección

El expresidente de Estados Unidos (EU), Bill Clinton, fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Irvine de la Universidad de California por una infección en el tracto urinario que se extendió hasta el torrente sanguíneo.

De acuerdo con medios locales, la enfermedad por la que Bill Clinton tuvo que ser trasladado al hospital no está relacionada con la pandemia de Covid-19.

Statement from President Clinton’s physicians pic.twitter.com/kQ4GDOxBcU — Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021

Bill Clinton está en el hospital desde el martes

Angel Ureña, vocero de Bill Clinton, informó que el expresidente fue llevado al hospital el pasado martes 12 de octubre cuando reportó los primeros malestares durante un evento privado para su fundación. En el hospital le administraron antibióticos y líquidos por vía intravenosa.

El vocero del expresidente agregó que luego de dos días de tratamiento, el recuento de glóbulos blancos del expresidente estadounidense, de 75 años, está disminuyendo y está respondiendo bien a los medicamentos.

“Está mejorando, de buen humor y está increíblemente agradecido con los médicos, enfermeras y personal que le brindaron una atención excelente”, escribió el vocero de Bill Clinton.

Médicos explican el padecimiento de Bill Clinton

Al respecto, los médicos que atienden al expresidente Bill Clinton explicaron que pudo haber presentado una infección en la sangre conocida como sepsis, la cual pudo haber comenzado como una infección del tracto urinario que se extendió al torrente sanguíneo, situación común en entre las personas mayores.

Statement, from me, on President Clinton pic.twitter.com/Jbfl4evpcF — Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021

Bill Clinton es acompañado por su esposa

Hillary Clinton, esposa del expresidente y ex candidata demócrata a la presidencia de EU , Senadora de Nueva York y Secretaria de Estado, está con él en el hospital, de acuerdo con los medios locales.

Al respecto, el vocero de Bill Clinton anunció que está de buen humor y agradecido con el personal del hospital por brindarle una atención excelente.

Clinton fue el presidente número 42 de Estados Unidos en el periodo entre 1993 y 2001, por parte del Partido Demócrata. Fue predecesor de George Herbert Walker Bush y antecesor de George Bush.