Bill Gates tiene Covid-19; presenta síntomas leves

Bill Gates , fundador de Microsoft, dio a positivo a la prueba de Covid-19, anunció este martes el magnate en un mensaje compartido en sus redes sociales.

El empresario indicó que tiene síntomas leves y permanecerá aislado hasta que se recupere, siguiendo las recomendaciones de su médico.

“He dado positivo a Covid-19. Estos teniendo síntomas leves y estoy siguiendo el consejo de los expertos de aislarme hasta que esté saludable nuevamente”, escribió Bill Gates en su cuenta de Twitter.

I'm fortunate to be vaccinated and boosted and have access to testing and great medical care. — Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022

Bill Gates explicó que cuenta con la vacuna contra el Covid-19 así como el refuerzo, y que tiene acceso a las pruebas de Covid-19 y a atención médica.

“Tengo la suerte de estar vacunado y reforzado y tener acceso a pruebas y excelente atención médica”.

El creador de Microsoft también explicó que se reunirá virtualmente, después de dos años, con colaboradores de la Fundación Gates, para agradecerles por su arduo trabajo.

Asimismo indicó que trabaja con sus socios para asegurarse que ninguno tenga que lidiar con una pandemia nuevamente.

“Continuaremos trabajando con socios y haremos todo lo posible para asegurarnos de que ninguno de nosotros tenga que lidiar nuevamente con una pandemia”, escribió Bill Gates en su cuenta de Twitter.

Bill Gates propone plan para prevenir otra pandemia

Durante una entrevista para CNN, Bill Gates propuso un plan de respuesta para enfrentar una hipotética pandemia. El empresario indicó que su plan costaría mil millones de dólares “una cantidad minúscula si la comparamos con las cifras destinadas a presupuestos militares o el cambio climático”.

Su estrategia contempla que sea dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y está compuesto por especialistas mundiales en epidemiología, genética, sistema de datos, diplomacia, logística y más.

Bill Gates presentará su plan a través de un libro, en el que explicará cuáles son las pautas a seguir para evitar una futura pandemia como la de Covid-19.