Billete de 10 pesos con imagen de Emiliano Zapata se vende hasta en 850 mil pesos

Un billete de 10 pesos con la imagen de Emiliano Zapata, se ha convertido en un auténtico tesoro, no solo entre los amantes de la numismática, sino entre los curiosos que han corrido a sus guardaditos o colecciones para ver si tienen uno de estos preciados billetes mexicanos.

Este billete de Emiliano Zapata se ha convertido en un tesoro bastante cotizado ya que en páginas de internet son ofertados hasta en 850 mil pesos, en Fuerza Informativa Azteca te contamos cuáles son las características de estos billetes.

En los últimos años, la compra y venta tanto de monedas como de billetes antiguos ha experimentado un auge considerable y en este caso, un billete de 10 pesos con la imagen de Emiliano Zapata es el que se ha convertido en el centro de atención entre los amantes de la numismática. Se trata de un billete de Diez Nuevos Pesos Mexicanos, que salió en el año de 1992 cuya característica principal es que cuenta con la imagen de Emiliano Zapata, conocido como el "Caudillo del Sur", un campesino y militar mexicano que participó en la Revolución mexicana como comandante del Ejército Libertador del Sur.

Billete de 10 pesos de Emiliano Zapata se vende hasta en 850 mil pesos

Características del billete de 10 pesos que vale 850 mil pesos

Este billete de 10 pesos, que muestra la imagen de Emiliano Zapata, puede llegar a valer hasta 850 mil pesos, según un reconocido sitio de comercio en línea. Con la imagen del “Caudillo del Sur”, forma parte de la familia “C” de billetes de 10 pesos, que se emitieron en el año de 1994 y cuenta con características muy diferentes a los billetes de 10 pesos correspondientes a la familia “B”.

Cabe señalar que tanto la familia “C” y “B”, estos billetes de 10, estaban denominados en “Nuevos Pesos”, en aquellos años, un nuevo peso equivalía a mil pesos de la moneda predecesora. En su anverso, este billete de 10 Nuevos Pesos, cuenta con la imagen de un retrato de Emiliano Zapata, figura emblemática de la Revolución Mexicana. Mientras que en una imagen secundaria, se muestra a un par de manos sosteniendo mazorcas de maíz, símbolo de la agricultura y de la gastronomía de México. Del otro lado, es decir en su reverso, se puede apreciar la imagen de una escultura ecuestre de Zapata ubicada en Cuautla, Morelos, además de un fondo con los majestuosos volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

En la actualidad, los billetes de la familia “C” son retirados de la circulación por resolución del Banco de México, por lo anterior y por su imagen del líder revolucionario, han convertido a este billete de 10 pesos en un objeto de deseo de parte de los coleccionistas y amantes de la numismática.