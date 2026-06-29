Fidelidad entre el escombro: la lealtad de los binomios caninos y su apoyo en Venezuela

Venezuela, una nación azotada por la pobreza y ahora por un doblete de sismos, cuyas víctimas suman mil 450 personas y más de 3 mil heridos, y la cifra al parecer seguirá creciendo. El mundo no lo ha dejado solo y más de 20 naciones ya le tendieron la mano y enviaron equipos de apoyo, algunos con binomios caninos.

Los perros K9, como se le conoce al agrupamiento al que pertenecen algunos canes, fueron usados en sus inicios alrededor de 1835 y 1842 por parte del ejército de Estados Unidos en la guerra contra los indios Seminole.

Ahora, muchos de ellos son entrenados por su agudeza olfativa para rescatar personas sepultadas en zonas de desastres, como lo es ahora en Venezuela.

Grupos de voluntarios y del gobierno de México, Brasil, Argentina, España, El Salvador y Estados Unidos llegaron con perros entrenados para señalar cualquier indicio de algún sobreviviente en algunas de las zonas de desastre como Caracas y La Guaira.

Perros rescatistas internacionales llegan a Venezuela

Algunos canes pertenecientes a los binomios caninos que han resultado con heridas durante las labores de rescate en la zona de desastre en el país sudamérica.

Mientras que otros, como el soldado Arkadas, participó en su primera tarea internacional.

Los rescatistas, entre ellos los binomios caninos, trabajan contrarreloj para seguir encontrando a sobrevivientes. De acuerdo con el último corte, más de 30 personas han sido sacadas de entre los escombros. En las últimas horas, el equipo de Argentina ayúdo a la localización y rescate de dos menores.

Arkadas, Max, Argui, Rambo, Frida, Brooklyn, Bart y Gino, son algunos de los nombres de los perros que obedientes a su lealtad, buscan encontrar alguna vida bajo las toneladas de cemento en Venezuela.