Presentan a los ‘lomitos’ que cazarán al gusano barrenador en México: así es su entrenamiento

Un nuevo escuadrón de héroes de cuatro patas está listo para proteger el campo mexicano del gusano barrenador. La Secretaría de Agricultura, a través del Senasica, celebró la graduación de 14 nuevos binomios caninos, un grupo de manejadores y perros altamente entrenados cuya misión es convertirse en la primera línea de defensa contra plagas y enfermedades que amenazan la producción de alimentos en México y Centroamérica.

Estos ‘lomitos’ se unen a una fuerza de más de 600 equipos formados en los últimos 18 años, y su especialización es más crucial que nunca: combatir amenazas como la peste porcina africana (PPA) y el temido gusano barrenador del ganado (GBG).

Perritos vs. gusano barrenador: Así combatirán la plaga

La 73.ª generación, formada en el Centro de Adiestramiento Canino (Ceacan) del Senasica, tiene asignaciones muy específicas para proteger la sanidad agropecuaria no solo de México, sino también de Guatemala y República Dominicana.



10 perros se especializaron en detectar productos cárnicos y serán enviados a República Dominicana para reforzar la lucha contra la Peste Porcina Africana.

se especializaron en detectar y serán enviados a República Dominicana para reforzar la lucha contra la Peste Porcina Africana. 1 perro , en colaboración con porcicultores mexicanos (Opormex), trabajará en la frontera de Chiapas para identificar productos porcinos de riesgo.

, en colaboración con porcicultores mexicanos (Opormex), trabajará en la frontera de para identificar productos porcinos de riesgo. 3 perros recibieron el entrenamiento más especializado: detectar heridas infectadas para identificar a tiempo la presencia del gusano barrenador . Dos apoyarán en Jalisco y uno se integrará al equipo de Guatemala.

El Centro de Adiestramiento Canino (Ceacan) celebró la 73.ª graduación de binomios.|Especial

¿Cómo ‘caza’ un perro al gusano barrenador?

La habilidad más sorprendente de este nuevo escuadrón es la de los tres perros entrenados contra el GBG. A diferencia de otros caninos que buscan productos en maletas, estos especialistas están entrenados para oler las heridas y gusaneras directamente en los animales, una tarea de precisión que puede detener un brote antes de que se extienda.

Durante la ceremonia, estos ‘lomitos’ demostraron su increíble capacidad al detectar productos con la esencia del gusano barrenador en simuladores de aeropuertos e invernaderos, probando que están listos para trabajar en las condiciones de calor y humedad del sureste de México y Centroamérica.