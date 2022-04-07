Bitcoin 2022 Conference: Ricardo Salinas, un gran inversionista

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, dejó claro durante su participación en Billionaire Capital Allocators de la Bitcoin 2022 Conference, que es uno de los grandes inversionistas del Bitcoin al asegurar que en su cartera líquida tiene el 60 por ciento en la criptomoneda.

“Definitivamente no tengo bonos. Las cosas cambian anualmente y luego de repente, la inversión en bonos es una inversión terrible. En mi cartera líquida tengo el 60 por ciento en Bitcoin y acciones de Bitcoin, y luego un 40 por ciento en activos tangibles, acciones como petróleo y gas y mineros de oro y ahí es donde estoy”, indicó en la Bitcoin 2022conference realizada este jueves en Miami, Estados Unidos.

Ricardo Salinas Pliego añadió que no es necesario invertir el 100 por ciento del capital en Bitcoin, sino empezar a invertir y salir del cero para comenzar a mover el dinero de una forma segura.

I want to thank @TheBitcoinConf for giving me the opportunity to speak about “what’s next”, it was a pleasure to meet you all 😌.



“Please… don’t put your future in government’s hands, you and I know how does that always ends, stay away from #FIAT money, invest in #btc” pic.twitter.com/sjVvbbZKcY — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 7, 2022

“La cosa no es que inviertas el 100 por ciento en bitcoin, sino que salgas del cero”, indicó.

Salinas Pliego estuvo acompañado de otros empresarios que están a favor de las criptomonedas como Orlando Bravo, socio de Thoma Bravo; Dan Tapiero y Marcelo Claure, fundador de Sprint Corporation.

Durante su presentación, Claure indicó que “estamos empezando a ver Bitcoin como una de las formas más seguras de mantener nuestra riqueza. Pero lo que es más importante, es probablemente la única inversión que existe hoy en día donde el potencial de ganancias es mucho mayor que el potencial de fallas”.

Por su parte, Orlando Bravo, indicó que el Bitcoin representa un sistema competitivo para los sistemas monetarios monopolísticos propiedad del gobierno.

Ricardo Salinas Pliego recomienda invertir en Bitcoin

Al finalizar su participación en la Bitcoin 2022 Conference, Ricardo Salinas Pliego, propietario de Elektra, recomendó no poner el dinero en manos del gobierno y mejor invertir en Bitcoin.

“Por favor… no pongas tu futuro en manos del gobierno, tú y yo sabemos cómo termina eso siempre, aléjate del FIAT dinero, invierte en Bitcoin”, compartió el empresario mexicano a través de su cuenta de Twitter.

