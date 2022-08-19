El grupo musical BLACKPINK estrena su última canción: Pink Venom

La icónica Torre N de Seúl de Corea del Sur, también conocida como Torre Namsan, se iluminó de rosa para celebrar el lanzamiento de la nueva canción de la sensación del K-pop BLACKPINK, "Pink Venom".

La Torre de Tokio y el complejo comercial CentralWorld en Bangkok también harán lo mismo y se iluminarán de rosa la noche del viernes (19 de agosto) como parte de una campaña promocional de su nueva canción "Pink Venom" llamada 'Light Up The Pink', según la agencia del grupo YG Entertainment.

El grupo de cuatro miembros integrado por Jisoo, Jennie, Rose y Lisa, lanzó su nueva canción este viernes 19 de agosto, su primer sencillo, "Pink Venom", en casi dos años, antes de una gira mundial planificada de nueve meses. El video musical de la nueva canción obtuvo más de 21 millones de visitas en YouTube unas cuatro horas después de su lanzamiento.

¿Quiénes conforman BLACKPINK?

¿Quiénes conforman BLACKPINK? Jisoo de Corea del Sur, 27 años; Jennie de Corea del Sur, 26 años; Rosé de Nueva Zelanda, 25 años y Lisa de Tailandia, 25 años.

El nuevo álbum, Born Pink, cuyo lanzamiento está previsto para el 16 de septiembre, vendió más de 1.5 millones de copias en una semana, el doble que el primer álbum del grupo, dijo YG. BLACKPINK iniciará su gira mundial en octubre y visitará al menos 26 ciudades hasta junio, presentándose ante unos 1.5 millones de fanáticos.

Grupo femenino más grande del mundo

BLACKPINK fue reconocido como el "grupo femenino más grande del mundo" por The Recording Academy, la organización al frente de los premios Grammy.

BLACKPINK referente del K-pop

BLACKPINK es un referente del K-pop para el mundo, y este 19 de agosto sus fans, conocidos como Blinks, podrán disfrutar de nueva canción tras casi dos años desde el lanzamiento de THE ALBUM.

Con cada uno de sus lanzamientos como grupo o en solistas, las chicas han logrado conquistar las listas de Billboard y las plataformas de streaming como Spotify y Apple Music. En YouTube su canal es el número uno en usuarios con un total de 76.8 millones.

Cuentan con el récord del concierto con la mayor audiencia en el Metaverso con "The Virtual" emitido por PUBG Mobile, el cual fue visto por más de 12 millones 500 mil personas en el mundo.

