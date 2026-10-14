“El campo no se dobla”: Estalla protestas de campesino en carreteras de México y exigen mesas de diálogo; autopistas afectadas

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano confirmó que las y los campesinos del movimiento Agrícola Digan Tlaxcala retomarán las protestas en carreteras de México debido al abandonos de las autoridades para atender la crisis agrícola que afecta a los trabajadores del campo.

Los manifestantes aseguraron que las protestas serán totalmente pacíficas.

"No es por gusto, es por la absoluta indiferencia, abandono e incapacidad de los tres niveles de gobierno para atender la crisis agrícola que sofoca a nuestras familias campesinas", explicaron en un comunicado en redes sociales.

Campesinos avanzan en maquinaria pesada por carreteras de Tlaxcala este 14 de octubre

Las protestas por parte de trabajadores agrícolas se retomarán en las carreteras de Tlaxcala durante este 14 de octubre 2026. Al ser una marcha pacífica, se desconoce si los campesinos usarán maquinaría agrícola, tractores y camiones pesados para cerrar el paso a las y los automovilistas este 14 de octubre 2026.

A través de un video en redes sociales se puede ver como los trabajadores del campo, abordó de pesadas unidades, transitan por las carreteras de Tlaxcala.

"¡El campo mexicano no se dobla ni se vende, se defiende!", compartieron en redes sociales.

¿Por qué se manifiestan los campesinos en Tlaxcala este miércoles?

El movimiento Agricultura Digna Tlaxcala aseguró que las protestas en carreteras de Tlaxcala se deben a las pérdidas devastadoras en los cultivos, marcada por la falta de apoyos reales por parte del Gobierno, así como de un clima constante de represión e intimidación.

Los productores tlaxcaltecas aseguraron que se manifestarán con dignidad y en apego a su derecho institucional. Las protestas serán totalmente pacíficas.

Campesinos responsabilizan a la gobernadora Lorena Cuéllar de cualquier acto de represión

A través de su comunicado, realizado en la página del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, los campesinos hacen responsable a Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala, de cualquier acto de agresión, represión, hostigamiento o menoscabo a la integridad física y libertad de las y los manifestantes.

"Exigimos la apertura inmediata de mesas de diálogo con resoluciones efectivas y el cese definitivo a las amenazas contra los productores", expresaron los afectados.