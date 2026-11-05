Llegó el jueves 5 de noviembre, la antesala del fin de semana, y el transporte en la red federal comienza a incrementar su volumen. Compartir el asfalto con unidades pesadas y automovilistas que adelantan su salida exige precaución extra, ya que un choque por alcance o un bloqueo intermitente no solo retrasa tu viaje, sino que puede paralizar por completo un tramo carretero.
Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias mantenemos encendida nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te ubicamos los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.
Bloqueos en carreteras EN VIVO
Cerrada la México-Querétaro
Un accidente provoca el cierre a la circulación en la Autopista México-Querétaro, a la altura del km 52, con dirección a la CDMX.
Se restablece circulación en la México-Querétaro
Se restablece la circulación de la Autopista México-Querétaro luego de la presencia de manifestantes en la Plaza de Cobro Tepotzotlán.
Ya hay circulación en la Querétaro-Irapuato
Se restablece la circulación en la Autopista Querétaro-Irapuato después de un accidente vehicular a la altura del km 33.
Cierre parcial de circulación en Coahuila
Se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del Km 008+600, de la carretera Sabinas - Monclova, con dirección a Monclova, Coah. Atienda indicación vial.
Obras y labores de mantenimiento autopista Entronque Cd. Cuauhtémoc
Aut. Entronque Cd. Cuauhtémoc - Osiris, del km 77 al 79. Circulación intermitente en ambos sentidos por labores de mantenimiento. Atiende las indicaciones viales. 𝗦𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗿 𝘁𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗹𝗮𝗱𝗼 𝘆 𝗱𝗶𝘀𝗺𝗶𝗻𝘂𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗮𝗹 𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮. Agradecemos su comprensión por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar, estas acciones fortalecen la seguridad vial del tramo carretero.
Toma precauciones en Nuevo León
Se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del Km 034+500, de la carretera Monterrey - Saltillo, con dirección a Saltillo, Coah. Atienda indicación vial.
Lluvia en la México-Cuernavaca
En la autopista México-Cuernavaca se registra lluvia del km 51 al 55. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.
¡Cierre en Oaxaca!
¡Toma precauciones en Oaxaca! Se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del Km 174+500, de la carretera Tehuantepec - Oaxaca, con dirección a Oaxaca. Atienda indicación vial.
Cierre total en Tamaulipas
Se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del Km 071+300, de la carretera Ciudad Valles - Ciudad Victoria, con dirección en ambos sentidos. Atienda indicación vial.
¡Cierre en Jalisco!
¡Toma precauciones en Jalisco! Se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del Km 068+700, de la carretera Zapotlanejo - El Desperdicio (directo), con dirección a Guadalajara, Jal. Atienda indicación vial.
Precauciones en Zacatecas
Tome precauciones en Zacatecas, se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del Km 058+800, de la carretera Zacatecas-Saltillo, con dirección a Saltillo, Zac. Atienda indicación vial.