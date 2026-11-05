Llegó el jueves 5 de noviembre, la antesala del fin de semana, y el transporte en la red federal comienza a incrementar su volumen. Compartir el asfalto con unidades pesadas y automovilistas que adelantan su salida exige precaución extra, ya que un choque por alcance o un bloqueo intermitente no solo retrasa tu viaje, sino que puede paralizar por completo un tramo carretero.

Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias mantenemos encendida nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te ubicamos los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.