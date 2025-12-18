¿Adiós a los bloqueos? Gobierno y transportistas llegan a acuerdos tras 8 horas de negociación

Tras una maratónica jornada de ocho horas de negociación, el Gobierno Federal logró desactivar la bomba de tiempo que amenazaba con paralizar las vías de comunicación del país en estos días.

Autoridades federales alcanzaron un acuerdo con los integrantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y gremios de transportistas, abriendo la puerta a una tregua que podría significar el fin de los bloqueos carreteros que han asfixiado el tránsito en días recientes.

Esto fue dado a conocer por parte de la secretaría de Gobernación y también por parte del FNRCM.

Gobierno y transportistas llegan a acuerdos de seguridad para el libre tránsito

La mesa de diálogo, que se extendió hasta altas horas, tuvo como eje central la exigencia de seguridad. Transportistas y campesinos condicionaron la liberación de las vías a cambio de garantías reales para frenar los asaltos y la violencia en las rutas logísticas.

Como respuesta, el Gobierno Federal se comprometió a reforzar de inmediato la coordinación interinstitucional. Esto implica un despliegue conjunto entre la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y autoridades estatales para blindar los "tramos de la muerte".

El pliego petitorio presentado por el FNRCM y los transportistas se centra en detener la ola de inseguridad que azota las rutas logísticas del país. Los manifestantes exigieron un despliegue permanente de la Guardia Nacional en los llamados "tramos de la muerte", además de investigaciones reales para desarticular las bandas que no solo roban mercancía, sino que secuestran y asesinan a los operadores.

Tras acuerdos, ¿se garantiza que no seguirán los bloqueos en carreteras?

Con este pacto, la expectativa es que terminen los bloqueos y se normalice el flujo de mercancías y pasajeros. Sin embargo, los líderes del FNRCM y del sector transporte han dejado claro que el acuerdo se mantendrá siempre y cuando las promesas de seguridad se materialicen en las carreteras.

Por ahora, la amenaza de paro nacional se disipa, pero el sector se mantiene vigilante de que las patrullas y la estrategia de seguridad se cumplan.