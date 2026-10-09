Sin gasas ni jeringas: trabajadores del IMSS toman las calles de Ciudad Juárez

La falta de insumos médicos llevó a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a tomar las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, este viernes 9 de octubre. Desde las tres de la tarde, empleados de cuatro unidades médicas realizaron bloqueos para exigir materiales y mejores condiciones de trabajo.

Uno de los puntos con mayor concentración fue el cruce de Paseo Triunfo de la República y avenida López Mateos, donde cientos de trabajadores provenientes de la Clínica 6 caminaron hasta la vialidad para sumarse a la protesta.

Con mantas y consignas, los manifestantes se incorporaron al tráfico y provocaron el cierre temporal de la circulación. Después de permanecer unos minutos en el lugar, continuaron avanzando sobre Paseo Triunfo de la República.

¿Qué clínicas del IMSS participaron en los bloqueos de Ciudad Juárez?

Las movilizaciones comenzaron con la salida de trabajadores de cuatro unidades médicas:



Clínica 2, ubicada en la avenida Vicente Guerrero.



Clínica 6, sobre Paseo Triunfo de la República.



Clínica 35, en la avenida Valentín Fuentes.



Clínica 66, en la avenida De las Torres.

🚧 Protestan trabajadores del @Tu_IMSS en Ciudad Juárez, #Chihuahua por falta de insumos médicos básicos como gasas y jeringas. A las h realizaron bloqueos simultáneos en 4 cruces clave, afectando vías como López Mateos y Paseo Triunfo. Advierten que continuarán los cierres. El reporte de @reynaldolarar ➡️https://t.co/uC6TGOFDvm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026

Los empleados cerraron vialidades como medida de presión ante la falta de materiales para realizar sus labores y las condiciones en las que, aseguran, deben atender a los pacientes.

¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS?

La principal inconformidad es la escasez de insumos básicos para la atención médica. Entre los materiales que, de acuerdo con los manifestantes, hacen falta en las clínicas están las gasas y las jeringas.

La situación genera preocupación no solo entre el personal médico, sino también entre los derechohabientes, quienes dependen de estos servicios para recibir consultas y tratamientos.

Los trabajadores exigen contar con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones y brindar atención en condiciones adecuadas.

¿Continuarán los bloqueos en Ciudad Juárez?

Las protestas no terminarían con las movilizaciones de este viernes. Los trabajadores advirtieron que los cierres continuarán en distintos puntos de Ciudad Juárez, por lo que podrían registrarse nuevas afectaciones a la circulación.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa cuánto tiempo se mantendrán las movilizaciones ni si habrá una respuesta de las autoridades del IMSS a las exigencias del personal.